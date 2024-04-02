Петра Верзилова* вновь заочно приговорили по делу о фейках об армии РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам и четырем месяцам колонии экс-издателя «Медиазоны» Петра Верзилова*. Об этом сообщает ТАСС.
Его признали виновным по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Осенью 2023 года суд приговорил Верзилова по делу о фейках к восьми с половиной годам колонии. Поводом для судебного разбирательства стали публикации в соцсетях Верзилова о событиях в Буче. Согласно материалам дела, он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».
11 марта 2024-го Мосгорсуд отменил приговор и передал дело на новое рассмотрение. На следующий день ФСБ провела обыски у Катрин Ненашевой, участников арт-группы «Явь» и других художников. Тогда правозащитный проект «Сетевые свободы» писал, что визит силовиков может быть связан с уголовным делом о госизмене в отношении Верзилова.
*Петр Верзилов внесен Минюстом в реестр иноагентов.