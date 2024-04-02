Петра Верзилова* вновь заочно приговорили по делу о фейках об армии РФ

Осенью 2023 года суд приговорил Верзилова по делу о фейках к восьми с половиной годам колонии. Поводом для судебного разбирательства стали публикации в соцсетях Верзилова о событиях в Буче. Согласно материалам дела, он «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции на Украине».