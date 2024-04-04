Путин: «Россия не может быть объектом терактов для исламских фундаменталистов»

Владимир Путин уверен, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, ведь в ней достигнуто межконфессиональное единство. Об этом он заявил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России, цитату из его выступления приводит ТАСС.
Комментируя произошедший две недели назад теракт в «Крокус Сити Холле», Путин подчеркнул, что главной целью его заказчиков было нарушение единства в стране.
«Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — сказал Путин.
«И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, она, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается», — повторил Путин.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта (позже их всех отправили под арест). Всего по делу о теракте задержаны 20 человек. Девять из них были задержаны в Таджикистане.
По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.