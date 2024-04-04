Путин: «Россия не может быть объектом терактов для исламских фундаменталистов»

«Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического», — сказал Путин.