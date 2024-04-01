ФСБ заявила о задержании в Дагестане боевиков, финансировавших террористов из «Крокуса»

Иностранцы, задержанные накануне в Дагестане, финансировали террористов из «Крокус Сити Холла», заявили в ФСБ. Сообщение ведомства цитирует РБК.
По утверждениям службы, задержанные планировали устроить теракт в Каспийске, а затем покинуть страну. В состав ячейки входили четыре иностранца, отметили в ФСБ. «Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», — сказано в сообщении.
Один из задержанных сказал на допросе, что возил оружие участникам нападения на «Крокус Сити Холл» из Махачкалы, следует из записи, опубликованной ФСБ. Мужчина также сообщил, что в Каспийске они планировали устроить взрыв на набережной.
В заявлении ведомства не уточняется гражданство подозреваемых. «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что все трое, задержанные в ходе вчерашней операции, граждане Таджикистана. Они работали на стройках в Махачкале и Каспийске и занимались операциями с криптовалютой, отмечало издание.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта (позже их всех отправили под арест). Всего по делу о теракте задержаны 20 человек. Девять из них были задержаны в Таджикистане.
По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.