ФСБ заявила о задержании в Дагестане боевиков, финансировавших террористов из «Крокуса»

Сегодня в 14:40
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Иностранцы, задержанные накануне в Дагестане, финансировали террористов из «Крокус Сити Холла», заявили в ФСБ. Сообщение ведомства цитирует РБК.

По утверждениям службы, задержанные планировали устроить теракт в Каспийске, а затем покинуть страну. В состав ячейки входили четыре иностранца, отметили в ФСБ. «Преступники провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие», — сказано в сообщении.

Один из задержанных сказал на допросе, что возил оружие участникам нападения на «Крокус Сити Холл» из Махачкалы, следует из записи, опубликованной ФСБ. Мужчина также сообщил, что в Каспийске они планировали устроить взрыв на набережной.

В заявлении ведомства не уточняется гражданство подозреваемых. «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что все трое, задержанные в ходе вчерашней операции, граждане Таджикистана. Они работали на стройках в Махачкале и Каспийске и занимались операциями с криптовалютой, отмечало издание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.

23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта (позже их всех отправили под арест). Всего по делу о теракте задержаны 20 человек. Девять из них были задержаны в Таджикистане.

По утверждениям ФСБ, исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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