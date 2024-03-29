Суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои. Об этом сообщает «Интерфакс».
По версии Следственного комитета, Лутфуллои «участвовал в схеме финансирования террористов». Он частично признал вину. Лутфуллои задержали накануне.
Лутфуллои 24 года, у него есть высшее образование, он безработный. По словам обвиняемого, он постоянно зарегистрирован в Таджикистане, а в Москве проживал в хостеле в районе станции метро «Щелковская».
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