Спецслужбы Франции предложили отказаться от текущего плана церемонии открытия Олимпийских игр

По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.