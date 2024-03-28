Спецслужбы Франции предложили отказаться от текущего плана церемонии открытия Олимпийских игр

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции порекомендовало МВД страны не проводить церемонию открытия Олимпийских игр в том виде, в котором она задумана на текущий момент. Об этом сообщил Europe1.
По мнению французских спецслужб, мероприятие может быть опасным для участников из‑за угрозы террористических актов. DGSI опасается, что злоумышленники могут использовать оружие или транспортные средства против гостей Олимпиады.
Представители ведомства считают, что церемония открытия Игр в Париже должна пройти по плану Б. В данный момент она предполагает масштабный парад спортсменов на реке Сене, который в спецслужбах считают слишком опасным.
DGSI намерен предотвратить «скоординированное нападение» на людей в день открытия Олимпийских игр. После теракта в Москве французские спецслужбы усилили внимание к гражданам Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась. Погибли 143 человека.
По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.