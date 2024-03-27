Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 140 человек

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 140 человек. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В крайне тяжелом состоянии остаются 4 пациента. Состояние 19 человек, включая трех детей, оценивается как тяжелое. 34 пострадавших в состоянии средней тяжести. Еще 23 человека завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, отметил министр.
По его словам, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.
Накануне МЧС опубликовало поименный список погибших, чьи личности удалось установить. В нем 120 имен.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась.
По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.