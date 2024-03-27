Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 140 человек

Сегодня в 14:18
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 140 человек. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В крайне тяжелом состоянии остаются 4 пациента. Состояние 19 человек, включая трех детей, оценивается как тяжелое. 34 пострадавших в состоянии средней тяжести. Еще 23 человека завершают стационарное лечение и готовятся к выписке, отметил министр.

По его словам, из стационаров выписали 76 пострадавших, а амбулаторную помощь оказали 205 пациентам.

Накануне МЧС опубликовало поименный список погибших, чьи личности удалось установить. В нем 120 имен.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.

23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек (один из них продал исполнителям автомобиль, другой сдавал им квартиру).

По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

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