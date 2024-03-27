Среди жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» оказалась член паралимпийской сборной России Екатерина Попова. Об этом сообщил Паралимпийский комитет.
Попова известна как двукратная чемпионка страны по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ей было 39 лет. В комитете Попову охарактеризовали как прекрасную спортсменку и замечательного человека.
«Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас», — заявили представители организации.
В составе национальной сборной Екатерина участвовала в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых, как отметили в ПКР, она завоевала серебряную и бронзовую медали.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась.
По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.