Среди жертв теракта в «Крокусе» — член паралимпийской сборной России Екатерина Попова

Сегодня в 18:51
Фото: Паралимпийский комитет России

Среди жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» оказалась член паралимпийской сборной России Екатерина Попова. Об этом сообщил Паралимпийский комитет.

Попова известна как двукратная чемпионка страны по настольному теннису спорта лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Ей было 39 лет. В комитете Попову охарактеризовали как прекрасную спортсменку и замечательного человека.

«Ее уход — большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас», — заявили представители организации.

В составе национальной сборной Екатерина участвовала в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых, как отметили в ПКР, она завоевала серебряную и бронзовую медали.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника», расстреливала всех встречных и устроила пожар. Кровля над концертным залом обрушилась.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ*, сообщали Reuters и The New York Times со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. «Амак» также публиковало фото террористов и видео, снятое во время теракта от лица преступников.

23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек (один из них продал исполнителям автомобиль, другой сдавал им квартиру).

По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне. Владимир Путин признал, что теракт был совершен радикальными исламистами, но связал его с интересами Украины и США. Украинская сторона отрицает причастность к теракту.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) признано в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.

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