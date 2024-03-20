Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»

Сегодня в 18:55
Фото: кадр из фильма «Летучий корабль» («Наше кино»)/«Русское кино в топе»/Telegram

Из титров фильма «Летучий корабль» убрали имена актера Данилы Козловского и актрисы Ксении Раппопорт, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» с премьерного показа. Представители артистов отказались от комментариев.

Козловский сыграл несколько ролей Бабок-ёжек, но узнать его из‑за грима затруднительно, пишет издание. А Раппопорт исполнила роль цыганки-гадалки, на которую с помощью компьютерной графики «надели» маску в финальном монтаже.

В феврале старт проката «Летучего корабля» Ильи Учителя перенесли — с 7 на 21 марта. По словам создателей, съемки ленты завершились до начала военной спецоперации на территории Украины, после чего некоторых актеров, критиковавших действия властей РФ, заменили.

«[„Летучий корабль“ —] это труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной. И позиция всего трех участников съемочной группы не должна на это повлиять», — говорилось в заявлении продюсеров.

В сентябре 2023-го Козловский отсудил 1 рубль у активиста Виталия Бородина, который обвинял его в дискредитации армии. Тем временем спектакли с Раппопорт отменяют от города к городу, ее также исключили из Совета по культуре Петербурга.

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