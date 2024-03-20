Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»

«[„Летучий корабль“ —] это труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной. И позиция всего трех участников съемочной группы не должна на это повлиять», — говорилось в заявлении продюсеров.