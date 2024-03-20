Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»

Из титров фильма «Летучий корабль» убрали имена актера Данилы Козловского и актрисы Ксении Раппопорт, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» с премьерного показа. Представители артистов отказались от комментариев.
Козловский сыграл несколько ролей Бабок-ёжек, но узнать его из‑за грима затруднительно, пишет издание. А Раппопорт исполнила роль цыганки-гадалки, на которую с помощью компьютерной графики «надели» маску в финальном монтаже.
В феврале старт проката «Летучего корабля» Ильи Учителя перенесли — с 7 на 21 марта. По словам создателей, съемки ленты завершились до начала военной спецоперации на территории Украины, после чего некоторых актеров, критиковавших действия властей РФ, заменили.
«[„Летучий корабль“ —] это труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной. И позиция всего трех участников съемочной группы не должна на это повлиять», — говорилось в заявлении продюсеров.