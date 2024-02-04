В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт «с учетом общественного мнения»

В Ярославле отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Об этом за 3 недели до премьеры объявил Концертно-зрелищный центр «Миллениум», на сцену которого должны были выйти актеры.
«Уважаемые зрители! Спектакль „Эйнштейн и Маргарита“ отменен. Вы можете вернуть раннее купленные билеты в места приобретения с полным возвратом стоимости», — говорится на сайте.
Местное министерство культуры ответило журналистам 76.ru, что приняло решение отменить постановку.
«В настоящее время, с учетом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле», — говорится в ответе ведомства.
Издание уточняет, что поводом для отмены стали обращения местных активистов. Один из них отправил письма с требованием отменить постановку не только в Минкульт, но также губернатору Ярославской области, в региональную думу и другие инстанции. Его возмутило именно участие Серебрякова и Раппопорт.
«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — возмущается мужчина.
Это не первая отмена города для постановки. В феврале 2023 года «Эйнштейна и Маргариту» собирались поставить в петербургском «Балтийском доме», но там от проведения спектакля отказались по техническим причинам за полчаса до начала.
Незадолго до этого она публично осудила проведение специальной военной операции на территории Украины, а также публично поддержала Лию Ахеджакову, чьи спектакли также отменяли.