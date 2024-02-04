В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт «с учетом общественного мнения»

Издание уточняет, что поводом для отмены стали обращения местных активистов. Один из них отправил письма с требованием отменить постановку не только в Минкульт, но также губернатору Ярославской области, в региональную думу и другие инстанции. Его возмутило именно участие Серебрякова и Раппопорт.