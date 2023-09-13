Данила Козловский отсудил 1 рубль у активиста Бородина, который обвинял его в дискредитации армии

Козловский в ответ заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских», и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.