Данила Козловский отсудил 1 рубль у активиста Бородина, который обвинял его в дискредитации армии

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Данилы Козловского к активисту Виталию Бородину, который просил проверить актера на экстремизм и дискредитацию армии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд обязал Бородина выплатить Козловскому 1 рубль, удалить порочащие сведения и опубликовать опровержение. Порочащей суд признал информацию из поста активиста, который тот написал в апреле в своем телеграм-канале.
Тогда Бородин заявил, что Козловский в интервью Ирине Шихман* «четко призвал выводить наших граждан на улицы, на митинги с разными лозунгами»; «поддержал признанного в России террористом Алексея Навального»; «заявил, что, находясь на приеме у президента России В.Путина, ему было некомфортно с ним рядом сидеть».
Эти сведения активист должен удалить, а «в остальной части иска отказано», сообщили РБК в суде, не уточнив, о каких требованиях речь.
В своем телеграм-канале Бородин заявил, что обжалует решение суда, и пригрозил «вызвать в вышестоящую инстанцию в суде» эксперта, который выдал заключение по иску актера. Активист добавил, что не будет платить рубль, пока дело не пройдет все инстанции.
Козловский в ответ заявил, что «никуда не уезжал из своей страны» и продолжает играть в театре, не призывал «ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», не имеет «никаких доходов, кроме российских», и не имеет американского или какого‑либо еще второго гражданства.
Козловский отметил, что слова, в которых активист увидел призывы к экстремизму, он произнес на съемочной площадке сериала «Карамора», когда объяснял актерам задачу. А интервью, на которое обратил внимание Бородин, было записано два года назад, добавил актер.
В конце апреля Козловский подал ответный иск на Бородина о защите чести и достоинства. Сперва Пресненский суд Москвы отклонил заявление, объяснив это отсутствием в поданных материалах исчерпывающих данных об ответчике, но в конце июня дело приняли к производству.
* Ирина Шихман внесена Минюстом в список иностранных агентов.