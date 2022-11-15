Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга

В его состав входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, его сын и вице-губернатор Борис Пиотровский, актер Михаил Боярский, актриса и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин и другие.