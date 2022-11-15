Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из совета по культуре Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов исключил из городского Совета по культуре и искусству художника Покраса Лампаса, артистку Ксению Раппопорт и бывшего заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова. Об этом сообщает ЗАКС.ру.
Из совета также вышел бывший директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара. По данным портала, деятели культуры ранее осудили специальную военную операцию на территории Украины.
Совет по культуре был основан в 2011 году. Пост руководителя занимает лично губернатор Беглов.
В его состав входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, его сын и вице-губернатор Борис Пиотровский, актер Михаил Боярский, актриса и депутат ЗакСа Анастасия Мельникова, виолончелист, народный артист России Сергей Ролдугин и другие.