В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым за два дня до премьеры

Редакция сайта дозвонилась до организаторов из компании «Антракт», где ей подтвердили отмену премьеры: «Спектакль отменен. Стоимость билетов возвращают. Нужно написать заявление в том месте, где их покупали. Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос [почему отменили], мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет».