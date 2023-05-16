В Екатеринбурге отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым за два дня до премьеры

В Екатеринбурге спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова отменили за два дня до показа, сообщил E1.ru. Анонс постановки пропал с билетных сайтов, о его отмене не сообщалось.
Редакция сайта дозвонилась до организаторов из компании «Антракт», где ей подтвердили отмену премьеры: «Спектакль отменен. Стоимость билетов возвращают. Нужно написать заявление в том месте, где их покупали. Так получилось. Конкретного ответа нет на этот вопрос [почему отменили], мы сами пока в растерянности. В этом сезоне его точно не будет».
Это не первая отмена города для постановки. В феврале «Эйнштейна и Маргариту» собирались поставить в петербургском «Балтийском доме», но там от проведения спектакля отказались по техническим причинам за полчаса до начала.
Незадолго до этого она публично осудила проведение специальной военной операции на территории Украины, а также публично поддержала Лию Ахеджакову, чьи спектакли также отменяли.