В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита». В нем играют Раппопорт и Серебряков

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» вновь отменили — на этот раз в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице концертного зала «Юпитер» во «ВКонтакте».
Постановку должны были показать 21 февраля. Причины отмены не называются. В Московском театре эстрады, где 19 февраля должны показать спектакль, заявили, что пока отменять его не планируют.
Ранее активист отправил письмо в Минкульт с требованием отменить показ «Эйнштейна и Маргариты» из‑за участия в постановке Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт.
«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России», — возмущался мужчина.
Постановка не в первый раз подвергается отмене. В феврале 2023 года «Эйнштейна и Маргариту» отменили в Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. В этом году постановку решили не показывать в Ярославле.