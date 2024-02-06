В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита». В нем играют Раппопорт и Серебряков

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:39
Фото: «Нон-стоп Продакшн»

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» вновь отменили — на этот раз в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице концертного зала «Юпитер» во «ВКонтакте».

Постановку должны были показать 21 февраля. Причины отмены не называются. В Московском театре эстрады, где 19 февраля должны показать спектакль, заявили, что пока отменять его не планируют.

Ранее активист отправил письмо в Минкульт с требованием отменить показ «Эйнштейна и Маргариты» из‑за участия в постановке Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт.

«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России», — возмущался мужчина.

Постановка не в первый раз подвергается отмене. В феврале 2023 года «Эйнштейна и Маргариту» отменили в Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. В этом году постановку решили не показывать в Ярославле.

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