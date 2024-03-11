Райан Гослинг устроил караоке на «Оскаре» с песней из «Барби»

Сегодня в 09:55
Фото: Kevin Winter/Getty Image

Райан Гослинг вместе с автором Марком Ронсоном исполнил «I’m Just Ken» на 96-й церемонии награждения премии «Оскар». Этого очень ждали фанаты фильма «Барби», в котором актер сыграл роль Кена.

Гослинг показал живое исполнение прошлогоднего хита. Вместе с ним в постановке приняли участие актеры фильма Симу Лю, Кингсли Бен-Адир и Шути Гатва, а также оператор, которого поцеловали в руку. В микрофон спели исполнительница главной роли Марго Робби, режиссерка Грета Гервиг, а также Америка Феррера и давняя коллега актера Эмма Стоун.

Песня «I’m Just Ken», ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла ему первое в жизни попадание в Billboard Hot 100. Трек звучит, когда Кен Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов, возглавляемой Лю Сыму, в Барбиленде.

Продюсер Марк Ронсон, написавший эту песню для «Барби», рассказал, что «I’m Just Ken» появилась в результате размышлений, что «никому нет дела до покупки куклы Кен», и он начал представлять себе этот персонаж как «неудачливую, но сразу вызывающую симпатию фигуру».

Грета Гервиг рассказывала, что в фильме могло не быть сцены с танцем Гослинга и Кенов. Создатели картины боялись, что она приведет к провалу. В результате «I’m Just Ken» даже взяла награду на Critics Choice Awards, откуда и пошел мем с озадаченным лицом Гослинга.

В декабре 2023-го Гослинг «Ken the EP» с тремя версиями «I’m Just Ken». Для одну из них — рождественскую — даже сняли клип.

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