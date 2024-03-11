Райан Гослинг устроил караоке на «Оскаре» с песней из «Барби»

Грета Гервиг рассказывала, что в фильме могло не быть сцены с танцем Гослинга и Кенов. Создатели картины боялись, что она приведет к провалу. В результате «I’m Just Ken» даже взяла награду на Critics Choice Awards, откуда и пошел мем с озадаченным лицом Гослинга.