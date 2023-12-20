Гослинг выпустил рождественскую версию «I’m Just Ken»

Райан Гослинг и музыкальный продюсер альбома саундтреков к фильму «Барби» Марк Ронсон выпустили «Ken The EP», в который вошли три новые версии песни «I’m Just Ken».
Речь идет об акустической «In My Feelings Acoustic», танцевальной «Purple Disco Machine Cover» и рождественской «Merry Kristmas Barbie». На последнюю песню они даже сняли клип.
По сравнению с оригиналом, в обновленной праздничной версии больше барабанов и отчетливо слышен новый бэк-вокал: «Итак, эй, мир, зацени меня, я просто Кен», — с ликованием поет Гослинг. А еще в конце звучит поздравление с наступающими праздниками от актера.
Песня «I’m Just Ken», ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла актеру первое в жизни попадание в Billboard Hot 100. Трек звучит, когда Кен Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов, возглавляемой Лю Сыму, в Барбиленде.
Продюсер Марк Ронсон, написавший эту песню для «Барби», рассказал, что «I’m Just Ken» появилась в результате размышлений, что «никому нет дела до покупки куклы Кена», и он начал представлять себе этого персонажа как «неудачливую, но сразу вызывающую симпатию фигуру».
Как только Гослинг услышал эту песню, он попросил исполнить ее в фильме. По словам Ронсона, Гервиг согласилась и переписала сюжет в фильме, включив в него музыкальную интермедию. В саундтрек также вошли новые треки Дуа Липы, Сэма Смита, Айс Спайс, Ники Минаж, Билли Айлиш. Помимо этого, Гослинг исполнил еще одну песню — кавер-версию Matchbox Twenty 1997 года «Push».