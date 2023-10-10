«Вдруг это полный провал?»: из «Барби» могли убрать сцену с танцем Гослинга и песней «I’m Just Ken»

«Я была уверена, что раз зрители поняли это про „Поющих под дождем“, то и у нас все получится, он стал нашим главным ориентиром. Мне казалось, что мы все сделали правильно, а я получила столько удовольствия от работы над сценой. Но в то же время я беспокоилась, вдруг у нас получился полный провал, и внутренне готовилась к этому», — делится режиссер.