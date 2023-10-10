«Вдруг это полный провал?»: из «Барби» могли убрать сцену с танцем Гослинга и песней «I’m Just Ken»

Режиссер «Барби» Грета Гервиг рассказала, что в фильме могла не появиться сцена с танцем Райана Гослинга и Кенов под песню «I’m Just Ken». Создатели картины боялись, что она приведет к провалу. Ее слова с панельной дискуссии на кинофестивале в Лондоне передает Variety.
«В сценарии было просто написано: „А затем все превращается в балет мечты, и конфликт решается через танец“. На важном совещании у нас спросили: „Вам это нужно вообще? Что еще за балет мечты?“ Я ответила, что хочу этого каждой частичкой своей души и готова столько всего рассказать!» — вспоминает постановщица в разговоре с шоураннером «Наследников» Джесси Армстронгом.
Гервиг назвала одним из главных источников вдохновения для этой сцены мюзикл «Поющие под дождем» и объяснила, что классический фильм 1952 года содержит «балет мечты внутри балета мечты».
«Я была уверена, что раз зрители поняли это про „Поющих под дождем“, то и у нас все получится, он стал нашим главным ориентиром. Мне казалось, что мы все сделали правильно, а я получила столько удовольствия от работы над сценой. Но в то же время я беспокоилась, вдруг у нас получился полный провал, и внутренне готовилась к этому», — делится режиссер.
Как призналась Гервиг, позитивная реакция зрителей и возникшая «Барби»-мания успокоили ее и лишили сомнений: «Оказалось, что песня запала людям в душу ничуть не меньше, чем мне».
«В день премьеры я была в Нью-Йорке, ходила по разным кинотеатрам, заходила в аппаратные и сама прибавляла там громкость, если мне казалось, что с ним что‑то не так», — рассказала она.
Говоря о будущих проектах, Гервиг не стала уточнять их название, но поведала, что работа дается непросто. «Я работаю над кое-чем прямо сейчас, пишу сценарий. Это очень трудно, мне даже постоянно снятся кошмары», — добавила она.