В сети вирусится реакция Гослинга на победу песни «I’m Just Ken» на Critics Choice Awards

Как только Гослинг услышал эту песню, он попросил исполнить ее в фильме. По словам Ронсона, Гервиг согласилась и переписала сюжет в фильме, включив в него музыкальную интермедию. В саундтрек также вошли новые треки Дуа Липы, Сэма Смита, Айс Спайс, Ники Минаж, Билли Айлиш. Помимо этого, Гослинг исполнил еще одну песню — кавер-версию Matchbox Twenty 1997 года «Push».