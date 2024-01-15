В сети вирусится реакция Гослинга на победу песни «I’m Just Ken» на Critics Choice Awards

В сети вирусится реакция Райана Гослинга на победу песни «I’m Just Ken» на 29-й церемонии вручения премии Critics Choice Awards.
Актер удивился, что песня в его исполнении обошла треки Дуа Липы, Билли Айлиш, Джека Блэка, Ленни Кравица и Арианы ДеБос. Он даже не вышел на сцену, награду получили авторы «I’m Just Ken» Марк Ронсон и Эндрю Уайатт.
В сети Гослинга сравнили с Хоумлендером из «Пацанов».
Песня «I’m Just Ken», ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла актеру первое в жизни попадание в Billboard Hot 100. Трек звучит, когда Кен Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов, возглавляемой Лю Сыму, в Барбиленде.
Продюсер Марк Ронсон, написавший эту песню для «Барби», рассказал, что «I’m Just Ken» появилась в результате размышлений, что «никому нет дела до покупки куклы Кена», и он начал представлять себе этого персонажа как «неудачливую, но сразу вызывающую симпатию фигуру».
Как только Гослинг услышал эту песню, он попросил исполнить ее в фильме. По словам Ронсона, Гервиг согласилась и переписала сюжет в фильме, включив в него музыкальную интермедию. В саундтрек также вошли новые треки Дуа Липы, Сэма Смита, Айс Спайс, Ники Минаж, Билли Айлиш. Помимо этого, Гослинг исполнил еще одну песню — кавер-версию Matchbox Twenty 1997 года «Push».
В конце декабря в сети появились три версии песни: акустическая «In My Feelings Acoustic», танцевальная «Purple Disco Machine Cover» и рождественская «Merry Kristmas Barbie».