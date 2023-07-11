Реклама
Новости

«I’m Just Ken»: песня Райана Гослинга в новом отрывке из «Барби»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18

Warner Bros. Pictures опубликовал отрывок из грядущего фильма «Барби» Греты Гервиг. Его премьера состоится 21 июля.

В ролике Райан Гослинг исполнил песню «I’m Just Ken», посвященную проблемам самооценки куклы-компаньона. В кадрах прослеживается неуверенность Кена в себе, что соответствует слогану фильма: «Она — все, он — только Кен».

«Я просто не знаю, кто я без тебя», — говорит Кен в начале видео. «Ты — Кен», — отвечает Барби. «Но это же Барби и Кен. Просто Кена не существует», — продолжает он.

«Барби» — один из самых ожидаемых фильмов года, основанный на одноименной культовой линии кукол. Подробности сюжета до сих пор не разглашаются.

Ранее в сети появились первые отзывы о ленте. Так, автор ScreenRant назвал фильм «смешным, взрывным и очень умным», критик Collider высоко оценила костюмы и дизайн, а журналистка ComicBook назвала «Барби» лучшим фильмом года и потребовала, чтобы Гослинга номинировали на «Оскар». На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 100% свежести.

Помимо Гослинга, в картине появятся Марго Робби, Уилл Феррелл, Кейт МакКиннон, Майкл Сера, Америка Феррера, а также Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни, Джон Сина, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс, Кингсли Бен-Адир, Лю Сыму, Ариана Гринблатт, Скотт Эванс, Джейми Деметриу, Дуа Липа, Шути Гатва, Никола Кохлан, Эмералд Феннелл и Ана Крус Кайне.

Какие роли они исполнили, «Афиша Daily» рассказывала здесь. Также мы включали будущую картину в список самых ожидаемых фильмов года.

Фильм снят по сценарию Гервиг и Ноя Баумбаха. Над «Барби» работали оператор Родриго Прието, художница-постановщица Сара Гринвуд, дизайнер костюмов Жаклин Дюрран («Маленькие женщины», «Анна Каренина»), композитор Александр Деспла («Форма воды»).

Также в команде фильма — супервизор спецэффектов Глен Пратт, музыкальный супервизор Джордж Дракулиас и продюсеры Дэвид Хейман, Том Акерли, Робби Бреннер, Майкл Шарп, Джози МакНамара, Инон Крейц, Джулия Пистор, Ричард Диксон. Продюсером «Барби» также выступает Марго Робби.

Подробности по теме
«Оппенгеймер» vs «Барби»: зрители сравнивают фильмы, которые выйдут в один день
расскажите друзьям
люди
Райан ГослингГрета ГервигМарго РоббиУилл ФерреллКейт Маккиннон
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»