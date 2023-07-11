«I’m Just Ken»: песня Райана Гослинга в новом отрывке из «Барби»

Warner Bros. Pictures опубликовал отрывок из грядущего фильма «Барби» Греты Гервиг. Его премьера состоится 21 июля.
В ролике Райан Гослинг исполнил песню «I’m Just Ken», посвященную проблемам самооценки куклы-компаньона. В кадрах прослеживается неуверенность Кена в себе, что соответствует слогану фильма: «Она — все, он — только Кен».
«Я просто не знаю, кто я без тебя», — говорит Кен в начале видео. «Ты — Кен», — отвечает Барби. «Но это же Барби и Кен. Просто Кена не существует», — продолжает он.
«Барби» — один из самых ожидаемых фильмов года, основанный на одноименной культовой линии кукол. Подробности сюжета до сих пор не разглашаются.
Ранее в сети появились первые отзывы о ленте. Так, автор ScreenRant назвал фильм «смешным, взрывным и очень умным», критик Collider высоко оценила костюмы и дизайн, а журналистка ComicBook назвала «Барби» лучшим фильмом года и потребовала, чтобы Гослинга номинировали на «Оскар». На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 100% свежести.
Помимо Гослинга, в картине появятся Марго Робби, Уилл Феррелл, Кейт МакКиннон, Майкл Сера, Америка Феррера, а также Исса Рей, Риа Перлман, Хари Неф, Александра Шипп, Эмма Маки, Шэрон Руни, Джон Сина, Хелен Миррен, Коннор Суинделлс, Кингсли Бен-Адир, Лю Сыму, Ариана Гринблатт, Скотт Эванс, Джейми Деметриу, Дуа Липа, Шути Гатва, Никола Кохлан, Эмералд Феннелл и Ана Крус Кайне.
Фильм снят по сценарию Гервиг и Ноя Баумбаха. Над «Барби» работали оператор Родриго Прието, художница-постановщица Сара Гринвуд, дизайнер костюмов Жаклин Дюрран («Маленькие женщины», «Анна Каренина»), композитор Александр Деспла («Форма воды»).
Также в команде фильма — супервизор спецэффектов Глен Пратт, музыкальный супервизор Джордж Дракулиас и продюсеры Дэвид Хейман, Том Акерли, Робби Бреннер, Майкл Шарп, Джози МакНамара, Инон Крейц, Джулия Пистор, Ричард Диксон. Продюсером «Барби» также выступает Марго Робби.