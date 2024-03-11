Эмма Стоун получила статуэтку «Оскар» во второй раз — первая у нее есть за роль в «Ла-Ла Ленде». Чемпион по предсказанию «Оскаров» 2019 года Никита Лаврецкий ставил на победу актрисы, а также на триумф Киллиана Мерфи и «Оппенгеймера» — и не прогадал.