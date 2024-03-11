В ночь на 11 марта Американская киноакадемия провела очередную церемонию награждения премией «Оскар». «Оппенгеймер» забрал больше всего наград — 7 статуэток.
Лучший фильм — «Оппенгеймер»
Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»
Лучший оригинальный сценарий — Жюстин Трие и Артюр Арари («Анатомия падения»)
Лучший адаптированный сценарий — Корд Джефферсон («Американское чтиво»)
Лучший международный фильм — «Зона интересов»
Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»
Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»
Лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема («Оппенгеймер»)
Лучшая оригинальная музыка к фильму — Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)
Лучшая песня — «What Was I Made For?» Билли Айлиш («Барби»)
Лучший короткометражный игровой фильм — «Чудесная история Генри Шугара»
Лучший анимационный короткометражный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»
Лучшие грим и прически — «Бедные-несчастные»
Лучшая работа художника-постановщика — Джеймс Прайс и Шона Хит, Жужа Михалек («Бедные-несчастные»)
Лучшие костюмы — «Бедные-несчастные»
Лучший монтаж — Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»)
Лучший звук — «Зона интересов»