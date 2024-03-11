Эмма Стоун во второй раз, Кристофер Нолан и Киллиан Мерфи — в первый: объявлены лауреаты «Оскара»

Сегодня в 08:45
Фото: Jeff Kravitz/Getty Image

В ночь на 11 марта Американская киноакадемия провела очередную церемонию награждения премией «Оскар». «Оппенгеймер» забрал больше всего наград — 7 статуэток.

Лучший фильм — «Оппенгеймер»

Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)

Лучший анимационный фильм — «Мальчик и птица»

Лучший оригинальный сценарий — Жюстин Трие и Артюр Арари («Анатомия падения»)

Лучший адаптированный сценарий — Корд Джефферсон («Американское чтиво»)

Лучший международный фильм — «Зона интересов»

Лучший документальный фильм — «20 дней в Мариуполе»

Лучшие визуальные эффекты — «Годзилла: Минус один»

Лучшая операторская работа — Хойте Ван Хойтема («Оппенгеймер»)

Лучшая оригинальная музыка к фильму — Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)

Лучшая песня — «What Was I Made For?» Билли Айлиш («Барби»)

Лучший короткометражный игровой фильм — «Чудесная история Генри Шугара»

Лучший анимационный короткометражный фильм — «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Последняя ремонтная мастерская»

Лучшие грим и прически — «Бедные-несчастные»

Лучшая работа художника-постановщика — Джеймс Прайс и Шона Хит, Жужа Михалек («Бедные-несчастные»)

Лучшие костюмы — «Бедные-несчастные»

Лучший монтаж — Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»)

Лучший звук — «Зона интересов»

Эмма Стоун получила статуэтку «Оскар» во второй раз — первая у нее есть за роль в «Ла-Ла Ленде». Чемпион по предсказанию «Оскаров» 2019 года Никита Лаврецкий ставил на победу актрисы, а также на триумф Киллиана Мерфи и «Оппенгеймера» — и не прогадал.

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