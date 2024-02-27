Канье Уэст призвал бойкотировать adidas из‑за продажи «поддельных» кроссовок Yeezy

Нашлись и те, кто призвал рэпера воздержаться от драматизации. «Звучит, как будто то, что они делают, законно и соответсвует контракту. Пожалуйста, не говори, что они „изнасиловали“ тебя. Это оскорбительно для тех, кто действительно пережил сексуализированное насилие», — написал один из пользователей.