Канье Уэст призвал бойкотировать adidas из‑за продажи «поддельных» кроссовок Yeezy

Рэпер Канье Уэст, разорвавший партнерские отношение с adidas в октябре 2022 года, обвинил компанию в продаже поддельных кроссовок линейки Yeezy. Артист опубликовал пост в инстаграме*, в котором призвал своих поклонников бойкотировать бренд.
«Любой, кто любит Йе, не будет покупать эти поддельные Yeezy. Я никогда не создавал Yeezy в таких цветах. Мне не платят за кроссовки, и adidas подает на меня в суд», — написал Канье.
Позднее рэпер записал видео, в котором повторил свои обвинения.
«Они подали иск на 250 млн долларов и они не платят мне за обувь, на которой написано мое имя. Они используют условия контракта и 50-летний опыт, чтобы изнасиловать артиста», — сказал он.
В комментариях к публикации Йе поддержали его поклонники и другие артисты.
«Говори свою правду», — приободрил коллегу Снуп Догг.
«Мы знаем, что делать», — написал актер Брэндон Т.Джексон.
«Окей, то есть нам стоит бойкотировать adidas? Понял», — прокомментировал певец Бобби Лайтс.
«Спасибо всем, кто поддержал меня в моем конфликте с adidas. Спасибо Снуп, спасибо всем моим фанатам. Ваши слова на многое влияют», — ответил Канье в еще одном посте.
Нашлись и те, кто призвал рэпера воздержаться от драматизации. «Звучит, как будто то, что они делают, законно и соответсвует контракту. Пожалуйста, не говори, что они „изнасиловали“ тебя. Это оскорбительно для тех, кто действительно пережил сексуализированное насилие», — написал один из пользователей.
Другие напомнили артисту о его антисемитской позиции и поддержке Трампа. «Бро, стоило прочесть контракт, прежде чем отправляться в крестовый поход против евреев. Мы все помним тебя в кепке MAGA [„Make America great again“]. Это палка о двух концах», — добавил еще один комментатор.
В октябре 2022 года компания adidas объявила о разрыве партнерства с Канье Уэстом. В своем заявлении компания написала, что «не терпит антисемитизма и любого другого проявления языка вражды». Помимо многолетних разногласий, поводом пересмотреть сделку стало появление рэпера в футболке «White Lives Matter» на Неделе моды в Париже. Последней каплей для бренда стал твит Уэста, в котором он сообщил, что перейдет «в смертельный режим 3 против еврейского народа», отсылая к шкале DEFCON вооруженных сил США.
В конце 2022 года рэпер признался в симпатии к Гитлеру, пожаловался на «еврейские СМИ», а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида.
В октябре 2023-го The New York Times выпустил материал о сотрудничестве певца с adidas. Среди выходок рэпера в нем упоминается случай, когда артист предложил директору компании целовать портрет Гитлера каждый день.
В декабре 2023 года Йе опубликовал в своих соцсетях пост, в котором извинился за свои антисемитские высказывания, однако вскоре журналисты TMZ выяснили, что публикация была, скорее всего, создана с помощью нейросети.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.