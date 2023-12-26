Канье Уэст извинился за антисемитские высказывания

Канье Уэст опубликовал в своем инстаграме* пост на иврите, в котором попросил прощения за свои антисемитские высказывания.
«Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любое непреднамеренное волнение, вызванное моими словами или действиями. Я не хотел обидеть или унизить, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я обязуюсь начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я обязуюсь загладить вину и способствовать единению», — написал Уэст.
С 2022 года артиста не раз обвиняли в антисемитизме из‑за его высказываний. В конце прошлого года рэпер признался в симпатии к Гитлеру, посетовал на «еврейские СМИ», а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида. На показе своей марки Yeezy на Парижской неделе моды в прошлом году он представил футболки с ультраправым слоганом «White Lives Matter».
После высказываний Канье компания adidas прекратила сотрудничество с артистом. По информации The New York Times, среди прочего рэпер однажды предложил директору adidas «целовать портрет Гитлера каждый день».
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