Канье Уэст предложил директору adidas целовать портрет Гитлера каждый день

Похожее поведение артист демонстрировал с первых дней, пишет NYT. В 2013 году Уэст прибыл в штаб-квартиру бренда в Херцогенаурахе, городе в 25 км от Нюрнберга, на встречу с руководством для обсуждения дизайна линейки кроссовок. По словам двух сотрудников, предложенные изображения его не просто не заинтересовали, а даже оскорбили. Чтобы передать свои ощущения, он нарисовал на одном из изображений свастику.