Канье Уэст предложил директору adidas целовать портрет Гитлера каждый день

Газета The New York Times выпустила большой материал о сотрудничестве adidas и Канье Уэста, которое подошло к концу в октябре прошлого года. Среди выходок рэпера в ней упоминается случай, когда артист предложил директору adidas целовать портрет Гитлера каждый день.
По информации издания, о подобной реплике коллегам рассказал глобальной директор по маркетингу в сфере развлечений и инфлюэнсеров Джон Векслер. Мужчина еврейского происхождения делился, как на встрече в 2018 году Уэст сказал ему повесить на кухне фотографию нацистского лидера и целовать ее каждый день, чтобы научиться безусловной любви к ближнему. В ответ Векслер накричал на рэпера.
Похожее поведение артист демонстрировал с первых дней, пишет NYT. В 2013 году Уэст прибыл в штаб-квартиру бренда в Херцогенаурахе, городе в 25 км от Нюрнберга, на встречу с руководством для обсуждения дизайна линейки кроссовок. По словам двух сотрудников, предложенные изображения его не просто не заинтересовали, а даже оскорбили. Чтобы передать свои ощущения, он нарисовал на одном из изображений свастику.
В 2018 году топ-менеджеры adidas даже завели внутренний чат «Горячая линия Yzy», в котором между собой обсуждали проблемы, связанные с рэпером или его личным брендом. Там упоминаются неумение рэпера контролировать расходы (после этого adidas стал управлять Yeezy самостоятельно), а также ожесточенные споры с ним.
Несмотря на выходки рэпера, adidas продолжила соглашаться на требования Уэста. Среди прочего в 2019 году немецкий гигант решил не вкладываться в продвижение бренда Yeezy, а просто отдал рэперу в управление сумму в 100 млн долларов ежегодно.