Недавний пост Канье Уэста, в котором он просил прощения за свои антисемитские высказывания, скорее всего, был написан с использованием чат-бота ChatGPT. К такому выводу пришло издание TMZ.
После извинений Канье, написанных на иврите, пользователи интернета раскритиковали рэпера, обвинив его в применении нейросети: они нашли в тексте типичные для чат-бота фразы.
Сотрудники TMZ перевели текст из поста Уэста на английский и загрузили в сервис, определяющий работу ИИ. Результат показал, что публикацию с вероятностью 85% написал чат-бот.
Затем журналисты попробовали сами воссоздать аналогичный текст в ChatGPT. После нескольких попыток чат-бот предложил текст, который был почти идентичен публикации Канье.
«Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любое непреднамеренное волнение, вызванное моими словами или действиями. Я не хотел обидеть или унизить, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я обязуюсь начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я обязуюсь загладить вину и способствовать единению», — говорится в публикации.
С 2022 года артиста не раз обвиняли в антисемитизме из‑за его высказываний. В конце прошлого года рэпер признался в симпатии к Гитлеру, посетовал на «еврейские СМИ», а также опубликовал в твиттере изображение свастики, вписанное в звезду Давида. На показе своей марки Yeezy на Парижской неделе моды в прошлом году он представил футболки с ультраправым слоганом «White Lives Matter».
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