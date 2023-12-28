Канье Уэст создал текст для извинения перед евреями в ChatGPT

«Я искренне извиняюсь перед еврейской общиной за любое непреднамеренное волнение, вызванное моими словами или действиями. Я не хотел обидеть или унизить, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я обязуюсь начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я обязуюсь загладить вину и способствовать единению», — говорится в публикации.