Депутат Хинштейн: если человек выглядит как стереотипный гей, его могут привлечь за пропаганду ЛГБТ*

Один из авторов законопроекта о запрете ЛГБТ*-пропаганды депутат Александр Хинштейн пояснил в разговоре с «Комсомольской правдой», за какой внешний вид могут привлечь по новому закону. По его словам, если по улице идет человек, которого можно идентифицировать как стереотипного гомосексуала, то его могут увидеть дети, а значит он нарушает закон.
Хинштейн заявил, что просто за сумку с радугой наказывать не будут, но при дополнительных деталях внешний вид могут интерпретировать как пропаганду ЛГБТ.
«Представим: идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены. Это демонстрация принадлежности к запрещенному движению или его образ такой? Есть принципы морали, общепризнанного поведения. Если вы откроете состав административных правонарушений — в чем заключается хулиганство? В том числе и в этом», — пояснил парламентарий.
По его словам, человека накажут не за длинные ногти, а за то, что «он в таком вызывающем образе идет по улице, на виду у детей». «Да, каждый человек свободен. Но свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого человека. А это нарушение порядка, явное неуважение к обществу. И судя по всем соцопросам, подавляющее большинство граждан России нас в этом поддерживают», — добавил Хинштейн.
Закон о полном запрете гей-пропаганды вступил в силу 6 декабря 2022 года. Он запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.
30 ноября Верховный суд по иску Минюста признал международное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность. Правозащитники отмечали, что решение Верховного суда нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.
По закону о запрете гей-пропаганды, в частности, оштрафовали издательство «Эксмо» за комиксы с голубем Геннадием. Жительница Нижнего Новгорода получила административный арест за радужные сережки, которые признали демонстрацией экстремистской символики.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.