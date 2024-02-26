Депутат Хинштейн: если человек выглядит как стереотипный гей, его могут привлечь за пропаганду ЛГБТ*

По его словам, человека накажут не за длинные ногти, а за то, что «он в таком вызывающем образе идет по улице, на виду у детей». «Да, каждый человек свободен. Но свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого человека. А это нарушение порядка, явное неуважение к обществу. И судя по всем соцопросам, подавляющее большинство граждан России нас в этом поддерживают», — добавил Хинштейн.