В Нижнем Новгороде девушку арестовали за сережки с семицветной радугой

Как пояснили правозащитники, Анастасию Ершову задержали накануне после того, как к ней и ее другу подошли «агрессивно настроенные люди, предположительно, провокаторы». Они потребовали, чтобы Анастасия сняла «запрещенную символику», и фиксировали происходящее на камеру.