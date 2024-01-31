В Нижнем Новгороде девушку арестовали за сережки с семицветной радугой

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода арестовал местную жительницу Анастасию Ершову из‑за сережек в цветах радуги. Их признали экстремистской символикой, сообщил правозащитный проект «Эгида».
Девушку приговорили к пяти суткам административного ареста за публичную демонстрацию символики экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ. «При этом в суде так и не было точно определено, какой именно символ демонстрировался», — отметил адвокат подсудимой.
«В процессе были исследованы сами сережки, установлено, что они имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги. Защита настаивала на отсутствии события правонарушения как такового и, соответственно, на отсутствии состава, а также на ошибке восприятия», — добавил защитник Ершовой.
Он назвал решение суда «неожиданным». По словам юриста, судья Елена Умилина перед вынесением приговора «находилась в совещательной комнате более двух часов».
Как пояснили правозащитники, Анастасию Ершову задержали накануне после того, как к ней и ее другу подошли «агрессивно настроенные люди, предположительно, провокаторы». Они потребовали, чтобы Анастасия сняла «запрещенную символику», и фиксировали происходящее на камеру.
Видео инцидента позднее появилось в сети, а также, по словам «Эгиды», было передано сотрудникам Центра «Э». Они вызвали Ершову на беседу, задержали и оставили дожидаться суда ночь в отделении полиции.