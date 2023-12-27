ЭКСМО оштрафовали на 900 тыс. рублей за «пропаганду ЛГБТ» в комиксе про голубя Геннадия

«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал „Голубя Геннадия“ в украинскую военную форму», — заявлял депутат.