ЭКСМО оштрафовали на 900 тыс. рублей за «пропаганду ЛГБТ» в комиксе про голубя Геннадия

Зеленоградский районный суд Москвы признал ЭКСМО виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Издательство оштрафовали на 900 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе московских судов.
«Судом установлено, что ЭКСМО осуществило пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, при этом эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — отметили там.
В пресс-службе суда уточнили «Коммерсанту», что дело завели из‑за книги комиксов «Голубь Геннадий». По данным телеграм-канала «Кровавая барыня», «пропаганду ЛГБТ*» нашли в монологе главного героя о своей ориентации.
«Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал», — говорится в комиксе.
О том, что на ЭКСМО завели административное дело об «ЛГБТ-пропаганде», стало известно 4 ноября. Протокол составили после обращения в полицию депутата Александра Хинштейна. По его мнению, комикс про голубя Геннадия «открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку 12+».
«Вдвойне возмутительно, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал „Голубя Геннадия“ в украинскую военную форму», — заявлял депутат.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.