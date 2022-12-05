Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, сообщает ТАСС. Госдума одобрила документ в окончательном чтении 24 ноября.
Закон запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размешать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. Кроме того, закон ставит под запрет пропаганду педофилии.
Фильмы, которые содержат материалы, пропагандирующие «нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения», могут лишить прокатного удостоверения. Платные ресурсы с материалами об ЛГБТ должны установить специальный код, подтверждающий возраст пользователя. Если технической возможности нет, распространение подобных материалов полностью запрещено.
За нарушение ограничений планируется взимать штрафы. Например, за пропаганду ЛГБТ для граждан до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс., для юрлиц — до 5 млн или приостановка деятельности на 90 суток.
За пропаганду педофилии штраф составит до 800 тыс. рублей для физлиц и до 10 млн рублей с возможной приостановкой деятельности для компаний. Иностранцев и лиц без гражданства будут выдворять за пределы страны.