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Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:11

Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Об этом сообщает РБК.

Заседание проходило в закрытом режиме, в зал суда пустили только представителей Минюста. Аккредитованные журналисты попали только на оглашение решения.

Со стороны ответчика на слушание никто не пришел. Интересы ответчика планировали представлять в суде правозащитники, которые специально создали «Международное общественное движение ЛГБТ» — провели учредительный съезд и приняли устав. Так активисты хотели сделать процесс по иску Минюста открытым.

Правозащитник Игорь Кочетков* говорил, что решение суда не может нести никаких последствий из‑за отсутствия в деле административного ответчика. Однако, если Верховный суд примет решение в пользу Минюста, ЛГБТ-активисты окажутся под угрозой уголовного преследования только из‑за своей правозащитной деятельности.

Общественники считают, что решение Верховного суда нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.

Вот как на новость о запрете «международного общественного движения ЛГБТ» отреагировали в телеграм-каналах:

«ЛГБТ-идеология — всё», — Екатерина Мизулина.

«Это самый репрессивный и жестокий закон за последние годы. Даже иноагентство по сравнению с этим — просто добрая отеческая рекомендация. Безумие. <… > Жду позиции Антона Красовского по этому вопросу», — Ксения Собчак.

«Любопытно, что же такое это ЛГБТ-движение, как и куда оно движется, есть ли у него организационная структура, как предлагается с ним бороться и как это поможет укреплению семейных ценностей», — представитель Z-поэзии Александр Пелевин.

* Игорь Кочетков внесен Минюстом в список иноагентов.

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