Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность

Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Об этом сообщает РБК.
Заседание проходило в закрытом режиме, в зал суда пустили только представителей Минюста. Аккредитованные журналисты попали только на оглашение решения.
Правозащитник Игорь Кочетков* говорил, что решение суда не может нести никаких последствий из‑за отсутствия в деле административного ответчика. Однако, если Верховный суд примет решение в пользу Минюста, ЛГБТ-активисты окажутся под угрозой уголовного преследования только из‑за своей правозащитной деятельности.
Общественники считают, что решение Верховного суда нарушает право на уважение свободы собраний и объединений, свободу мысли и слова, право на свободу убеждений и запрет на установление обязательной идеологии.
Вот как на новость о запрете «международного общественного движения ЛГБТ» отреагировали в телеграм-каналах:
«Это самый репрессивный и жестокий закон за последние годы. Даже иноагентство по сравнению с этим — просто добрая отеческая рекомендация. Безумие. <… > Жду позиции Антона Красовского по этому вопросу», — Ксения Собчак.
«Любопытно, что же такое это ЛГБТ-движение, как и куда оно движется, есть ли у него организационная структура, как предлагается с ним бороться и как это поможет укреплению семейных ценностей», — представитель Z-поэзии Александр Пелевин.
* Игорь Кочетков внесен Минюстом в список иноагентов.