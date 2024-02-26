Еще одна женщина обвинила Депардье в домогательствах на съемках

В прокуратуру Парижа подали еще один иск о сексуализированном насилии против Жерара Депардье. 53-летняя женщина по имени Амели обвинила актера в домогательствах на съемках фильма «Зеленые ставни» в сентябре 2021 года, сообщает BFMTV.

Амели работала художницей-постановщицей на съемках, которые проходили в французской столице. По ее словам, Депардье сделал ей несколько резких замечаний, а затем трогал ее за талию и живот, поднимаясь к груди. Актера остановили его охранники.

Другая женщина — 33-летняя Сара, которая работала на тех же съемках помощницей режиссера, — тоже обвинила Депардье в харассменте. Девушка утверждает, что актер на съемочной площадке дважды прикоснулся к ее груди и ягодицам.

В апреле 2023-го 13 женщин обвинили Депардье в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Их показания дополнили обвинения актрисы Шарлотт Арну. В 2018 году она подала иск к Депардье, обвинив его в изнасиловании. По словам Арну, она дважды подвергалась домогательствам во время репетиций пьесы, которые проходили дома у актера в Париже.

В октябре 2023-го Депардье ответил на обвинения, заявив, что больше не может мириться с тем, что читает о себе в последние несколько месяцев. Свою вину он отрицает, подчеркивая, что никогда не поступал с женщинами плохо: «Обидеть женщину — это все равно что ударить ногой в живот собственную мать».

В начале декабря из документалки «Депардье: Падение огра» стало известно, что актер домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. После этого во Франции решили запретить фильмы с Депардье, а Музей Гревен в Париже убрал из экспозиции его восковую статую.

Семья актера опубликовала в газете Le Journal du Dimanche открытое письмо в его защиту. Они назвали обвинения беспрецедентным заговором и «ужасающим коллективным безумием». По словам родственников актера, наедине со своими детьми Депардье чрезвычайно скромный, деликатный человек, который иногда даже ведет себя «как ханжа».

В поддержку артиста также высказался президент Франции Эмманюэль Макрон, а еще Пьер Ришар, Эмманюэль Сенье и 48 других деятелей культуры, которые опубликовали открытое письмо.