Мединский предложил скопировать «Википедию» в портал «Знание.Вики»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:01
Фото: Christin Hume/Unsplash

Помощник президента Владимир Мединский предложил скопировать 99,9% статей из «Википедии» в российский аналог — портал «Знание.Вики». Его слова передает ТАСС.

«Мы вообще любим создавать с нуля новые сущности и пытаться кого‑то догнать… Мне кажется, сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент», — сказал он.

Мединский уточнил, что 99,9% публикаций в «Википедии» «не вредны, абсолютно нейтральны и даже интересны». Еще он добавил, что сейчас в проект «Знание.Вики» загружено 22 тыс. статей, в «Википедию» — около 70 млн материалов.

19 декабря 2023 года сообщество «Викимедиа Ру», которое занимается поддержкой русскоязычной «Википедии», объявило о закрытии. А в феврале 2024-го его создателя Станислава Козловского* внесли в реестр иноагентов.

Сейчас в России уже существуют аналоги «Википедии». Среди них — «Руниверсалис» и «Рувики».

* Станислав Козловский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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