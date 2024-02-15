Мединский предложил скопировать «Википедию» в портал «Знание.Вики»

Помощник президента Владимир Мединский предложил скопировать 99,9% статей из «Википедии» в российский аналог — портал «Знание.Вики». Его слова передает ТАСС.
«Мы вообще любим создавать с нуля новые сущности и пытаться кого‑то догнать… Мне кажется, сейчас время не создавать контент новый с нуля, это сложно, а время агрегировать и использовать чужой контент», — сказал он.
Мединский уточнил, что 99,9% публикаций в «Википедии» «не вредны, абсолютно нейтральны и даже интересны». Еще он добавил, что сейчас в проект «Знание.Вики» загружено 22 тыс. статей, в «Википедию» — около 70 млн материалов.
* Станислав Козловский внесен Минюстом в реестр иноагентов.