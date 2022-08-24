Что пользователи (не) смогли отыскать в российском аналоге «Википедии», пока его сайт не упал

23 августа запустился российский аналог «Википедии» — «Руниверсалис». В Госдуме рассказали, что онлайн-энциклопедию наполняют «бывшие редакторы» русскоязычной «Википедии». В частности, они переносят из оригинальной энциклопедии статьи, предварительно «очищая их от пропаганды и вредоносного контента».

«Афиша Daily» рассказывает, что известно о «Руниверсалисе», что на нем пишут, как обстоят дела у «Википедии» в России и чем сейчас занимается «Знание», которому тоже пророчили место отечественной энциклопедии. И бонус — несколько шуток из твиттера.

Как запустился и поломался «Руниверсалис»

О запуске «Руниверсалиса» объявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин. Он назвал два отличия российской энциклопедии от «Википедии»: во-первых, ее сервера находятся в России; во-вторых, авторы статей «уважительно относятся» к законам страны и «нашим традиционным ценностям», а потому «леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться».

У создателей «Руниверсалиса» даже есть свои манифест и телеграм-канал. В них говорится примерно то же самое: что это «энциклопедия здравого смысла» и что там будут рассказывать в том числе о «нетрадиционных, новационных и маргинальных течениях в жизни человеческого общества» с учетом «традиционных ценностей».

«Подхватив вывалившееся из рук „Русской Википедии“ знамя нейтральной и общедоступной энциклопедии, редакторы создают новую энциклопедию на российской земле», — написано в сообщении. Дизайн «Руниверсалиса» почти полностью повторяет «Википедию», сайт создан на wiki-движке.

Спустя несколько часов после старта сайт «Руниверсалиса» упал, выдав ошибку 403 (отказано в доступе). Создатели проекта связали падение с «повышенным интересом читателей» и «аномальной нагрузкой». На момент написания заметки сайт все еще не доступен.

Что внутри «Руниверсалиса»?

Главная страница «Руниверсалиса» поделена на разделы «В новостях», «Цитата дня», «Статья дня», «Специальная военная операция» и «Я так и знал!» с «фактами» о русофобии, «империи лжи» и Петре I. Накануне «Афиша Daily» все-таки успела зайти на сайт энциклопедии и вот что увидела.

«Статья дня» . «Руниверсалис» предложил прочитать о музыке.

. «Руниверсалис» предложил прочитать о музыке. «В новостях» . Здесь приведена информация исключительно из российских государственных СМИ и госорганов.

. Здесь приведена информация исключительно из российских государственных СМИ и госорганов. «Я так и знал!» . В этом разделе предлагается узнать, что стихи военкора WarGonzo публиковались в литературных альманахах, американские политики и журналисты признали США «империей лжи», а некий швейцарский историк «проследил историю русофобии от Карла Великого до украинского кризиса».

. В этом разделе предлагается узнать, что стихи военкора WarGonzo публиковались в литературных альманахах, американские политики и журналисты признали США «империей лжи», а некий швейцарский историк «проследил историю русофобии от Карла Великого до украинского кризиса». «Специальная военная операция» . Это сводки о ходе боевых действий на территории Украины, из которых, например, можно узнать, что оставленный российскими войсками в качестве «шага доброй воли» остров Змеиный «потерял актуальность».

. Это сводки о ходе боевых действий на территории Украины, из которых, например, можно узнать, что оставленный российскими войсками в качестве «шага доброй воли» остров Змеиный «потерял актуальность». «Цитата дня». Редакторы взяли выдержку из книги швейцарского политолога и журналиста Ги Меттана, в которой он размышляет про русофобов.

На «Руниверсалис» загружено 9000 статей против почти 1,85 млн в оригинальной энциклопедии. Некоторые материалы, к примеру, посвященные годам в истории или православию, перенесены из русскоязычной «Википедии» целиком. В них множество красных ссылок, поскольку большинство статей с общими знаниями пока отсутствует в «Руниверсалисе».

Какие находки успели сделать пользователи на «Руниверсалисе», пока его сайт не упал, и какие шутки придумали

Фотограф Евгений Фельдман решил протестировать поиск статей по слову. Он вбил «Навальный» в поисковую строку, но вместо статьи о политике ему предложили почитать о «сетевых хомячках», белоленточных червях и политологе Алексее Мухине, поддерживающем российскую спецоперацию.

Запрос по слову «гомосексуальность» не выдал ничего — вероятно, оно не упоминается ни в одной из тысяч статей. При этом в телеграм-канале «Руниверсалиса» говорится: «Для описания, например, гомосексуализма редакторы будут исходить не из того, что записано в поддавшихся давлению ЛГБТ-лобби западных научных журналах (как это делают в „Википедии“, навязывая пропаганду гомосексуальности как „нормы“), а из традиционных представлений об отношениях между мужским и женским полом».

Некоторые заметили созвучие адреса сайта (Руни.рф) с куннилингусом и фамилией английского футболиста Уэйна Руни и попытались объяснить, в чем «Руниверсалис» уступает «Википедии».

Что происходит с «Википедией» в России?

Отношения Роскомнадзора и американской НКО Wikimedia Foundation, владеющей «Википедией», напряженные. Надзорный орган не раз обвинял организацию в нарушении российского законодательства и неудалении противоправной информации в частности, из‑за чего та получала штрафы.

В марте РКН дважды грозил интернет-энциклопедии блокировкой из‑за статьи о спецоперации. В ведомстве заявляли, что «Википедия» стала «новой линией постоянных информационных атак на россиян». «Авторы размещенных на „Википедии“ статей целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией. В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — утверждали там.

В апреле РКН потребовал от «Википедии» удалить материалы о спецоперации на Украине и действиях ВС РФ, которые регулятор счел недостоверными, и пригрозил штрафом в 4 млн рублей. Претензии возникли к статьям «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

20 июля Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о том, что Wikimedia Foundation нарушает российские законы, ссылаясь на отказ удалять те самые статьи.

А как дела у «Знания» — еще одного претендента на звание российской «Википедии»?

Организацию «Знание» создали по указу российского президента Владимира Путина в 2015 году. Одними из своих целей она указывает воспитание патриотизма, укрепление межнационального единства и борьбу с лженаукой и фальсификацией истории. Создатели проводят лекции, экскурсии, марафоны, конкурсы и другие различные спецпроекты для обучающихся и пожилых людей.

Последний раз о «Знании» было слышно на Петербургском международном экономическом форуме, где у него была своя программа. «Комсомольская правда» расспрашивала гендиректора организации Максима Древаля о секрете успеха и популярности.

«Тот контент, который создает „Знание“ — это не очень развлекательный контент про историю, науку, культуру, различные области знаний в той или иной степени глубины, но он собрал уже полмиллиарда просмотров за год в интернете. У нас уже давно полные залы на очных мероприятия, а их несколько десятков тысяч уже прошло по всей стране», — рассказывал Древаль.

В начале мая Древаль встретился с Путиным. Во время их беседы российский президент поделился мыслями о «Википедии»: «Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной „Википедией“ невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации».

Древаль тогда ответил, что «Знание» с его базой данных становится «альтернативой» «Википедии», но с одним отличием — «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».