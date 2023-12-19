Сообщество «Викимедиа Ру» объявило о закрытии. Его директора собираются признать иноагентом

По его словам, в деканате факультета психологии МГУ ему сказали, что «есть достоверная информация, что в ближайшую пятницу Минюст признает его иноагентом». «Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье за прогулы и заявление по собственному. Я выбрал последнее», — написал Козловский.