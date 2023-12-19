Сообщество «Викимедиа Ру» объявило о закрытии. Его директора собираются признать иноагентом

Сообщество «Викимедиа Ру», которое занимается поддержкой русскоязычной «Википедии», закрывается. Об этом в новостях на форуме онлайн-энциклопедии объявил директор сообщества, доцент психфака МГУ Станислав Козловский.
По его словам, в деканате факультета психологии МГУ ему сказали, что «есть достоверная информация, что в ближайшую пятницу Минюст признает его иноагентом». «Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье за прогулы и заявление по собственному. Я выбрал последнее», — написал Козловский.
Он отметил, что в деканат его вызвали из командировки — он был в бакинском филиале МГУ, где читал лекции по психофизиологии. Доцентом на психфаке вуза Козловский работал почти 25 лет.
Директор сообщества рассказал эту историю на общем собрании «Викимедиа Ру». «Общим решением было закрыть организацию. Процесс ликвидации продлится несколько месяцев. Надеюсь, что больше никто не пострадает», — заявил Козловский.
«Викимедиа Ру» — некоммерческое партнерство, которое поддерживало инфраструктуру русскоязычной «Википедии», проводило лекции и конференции. Весной стало известно, что два сотрудника сообщества втайне занимались созданием российского аналога «Википедии» — «РуВики».