В реестр иноагентов внесли правозащитника Олега Орлова и главу «Викимедии» Станислава Козловского

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:48
Фото: из соцсетей Олега Орлова

Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов. В него внесли шесть человек, сообщили на сайте ведомства.

Иноагентами признали правозащитника и сооснователя «Мемориала»* Олега Орлова, исполнительного директора проекта «Викимедиа.ру» Станислава Козловского и историка Никиту Соколова, работавшего в «Ельцин-центре».

Также в реестр включили новосибирского депутата Антона Картавина, новгородского фотографа и активиста экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ Михаила Чимарова и тамбовского журналиста Сергея Степанова.

Все они участвовали в создании или распространении материалов иноагентов. Картавин, Орлов, Соколов, Степанов и Чимаров распространяли недостоверную информацию о российских властях.

Козловский «взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории Российской Федерации». О каком именно нежелательной площадке идет речь, не уточняется.

Орлов, Соколов, Степанов и Чимаров также выступали против военной операции на территории Украины. Орлов был членом организации-иноагента. Соколов выступал респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами.

Степанов взаимодействовал с иноагентами и участвовал в деятельности иностранного юрлица. А Чимаров «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений».

*«Мемориал» признан Минюстом РФ иноагентом и ликвидирован.

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