В реестр иноагентов внесли правозащитника Олега Орлова и главу «Викимедии» Станислава Козловского

Министерство юстиции РФ обновило реестр иностранных агентов. В него внесли шесть человек, сообщили на сайте ведомства.
Иноагентами признали правозащитника и сооснователя «Мемориала»* Олега Орлова, исполнительного директора проекта «Викимедиа.ру» Станислава Козловского и историка Никиту Соколова, работавшего в «Ельцин-центре».
Также в реестр включили новосибирского депутата Антона Картавина, новгородского фотографа и активиста экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ Михаила Чимарова и тамбовского журналиста Сергея Степанова.
Все они участвовали в создании или распространении материалов иноагентов. Картавин, Орлов, Соколов, Степанов и Чимаров распространяли недостоверную информацию о российских властях.
Козловский «взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной на территории Российской Федерации». О каком именно нежелательной площадке идет речь, не уточняется.
Орлов, Соколов, Степанов и Чимаров также выступали против военной операции на территории Украины. Орлов был членом организации-иноагента. Соколов выступал респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами.
Степанов взаимодействовал с иноагентами и участвовал в деятельности иностранного юрлица. А Чимаров «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений».
*«Мемориал» признан Минюстом РФ иноагентом и ликвидирован.