В России создается еще один (уже третий) аналог «Википедии»

По словам Горелкина, наполнять контентом «Рувики» будут авторы русскоязычного раздела «Википедии», которые «не смогли сделать ничего, чтобы он не превратился в рассадник фейков». «Нам предстоит оценить, как команда „Рувики“ справится с очисткой википедийного контента от фейков и откровенной лжи и какие источники будет для этого использовать», — добавил он.