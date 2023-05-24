В России создается еще один (уже третий) аналог «Википедии»

В Госдуме сообщили о разработке очередного аналога «Википедии» под названием «Рувики». Портал будет размещаться на российских серверах, а управлять им будет российское юрлицо.
Подробнее о «Рувики» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он пообещал «внимательно следить за развитием этого проекта» и понадеялся, что «Рувики» будет «соблюдать законодательство РФ и не наступит на те грабли, на которых последний год исполнялись очень странные танцы».
По словам Горелкина, наполнять контентом «Рувики» будут авторы русскоязычного раздела «Википедии», которые «не смогли сделать ничего, чтобы он не превратился в рассадник фейков». «Нам предстоит оценить, как команда „Рувики“ справится с очисткой википедийного контента от фейков и откровенной лжи и какие источники будет для этого использовать», — добавил он.
В августе 2022 года запустился «Руниверсалис», провозгласивший себя «энциклопедией здравого смысла». Порталом тоже занимаются «бывшие редакторы» русскоязычной «Википедии» — они переносят из оригинальной энциклопедии статьи, предварительно «очищая их от пропаганды и вредоносного контента», рассказывали в Госдуме.
Есть еще организация «Знание» и ее портал, который, по словам гендиректора Максима Древаля, становится альтернативой «Википедии», но с одним отличием — «с достоверными данными и с очень авторитетными людьми».