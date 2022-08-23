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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин заявил о запуске отечественного аналога «Википедии» — «Руниверсалиса». По его словам, проект развивают бывшие редакторы «Русской Википедии».

«Энциклопедия расположена на российских серверах и декларирует уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и нашим традиционным ценностям. Это значит, что любые попытки придать статьям леволиберальный и западноцентричный уклон будут пресекаться», — сказал Горелкин.

Он отметил, что сейчас на «Руниверсалис» переносят контент русскоязычной «Википедии», «очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента». В будущем должна получиться полностью автономная версия, не требующая вставок из сторонних проектов.

Дизайн «Руниверсалиса» почти полностью повторяет «Википедию», сайт создан на wiki-движке. На главной странице отечественной энциклопедии есть отдельный раздел про спецоперацию на Украине, в котором приведена информация исключительно из российских государственных СМИ и госорганов. В качестве цитаты дня указана выдержка из книги швейцарского политолога и журналиста Ги Меттана, в которой он размышляет про русофобов.

Как отмечает TJ, на «Руниверсалис» загружено 9000 статей против почти 1,85 млн материалов в оригинальной энциклопедии. Некоторые статьи, к примеру, посвященные годам в истории или православию, перенесены из русскоязычной «Википедии» целиком. В них множество красных ссылок, поскольку большинство статей с общими знаниями пока отсутствует в «Руниверсалисе».

Через несколько часов после новости о запуске отечественного аналога «Википедии» его сайт лег. Теперь при попытке зайти на ресурс появляется ошибка 403, «Неверные права на каталоги или файлы».

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