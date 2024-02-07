Аппарат омбудсмена по правам человека не нашел преступления в ролике с избиением Никиты Журавеля

Максим Саблин
Сегодня в 11:08
Фото: кадр из видео Рамзана Кадырова

В аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не нашли факта преступления в ролике с избиением Никиты Журавеля Адамом Кадыровым. Ответ ведомства опубликовал телеграм-канал Brief.

В документе врио начальника управления защиты прав человека в уголовном процессе Владислав Григоров пишет, что управление МВД Грозного по результатам проверки решило не возбуждать уголовное дело об избиении сыном главы Чечни заключенного за поджог Корана. Причиной отказа в заведении дела называется «отсутствие события преступления».

С этим решением также согласилась прокуратура, говорится в тексте. Григоров отмечает, что согласно требованиям закона об уполномоченном по правам человека омбудсмен может обжаловать лишь вступившие в силу решения суда. Поэтому в данный момент он не может вмешаться и принять меры.

В декабре прошлого года Рамзан Кадыров заявил, что Адам «счел бы за честь» понести наказание за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана.

«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил его», — сказал тогда глава Чечни.

В августе 2023 года Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.

Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.

На Адама Кадырова посыпались награды от глав регионов: ему присвоили звание Героя Чечни, вручили татарстанский орден «Дуслык», ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Уммой». В ноябре подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.

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