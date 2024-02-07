Аппарат омбудсмена по правам человека не нашел преступления в ролике с избиением Никиты Журавеля

В аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не нашли факта преступления в ролике с избиением Никиты Журавеля Адамом Кадыровым. Ответ ведомства опубликовал телеграм-канал Brief.
В документе врио начальника управления защиты прав человека в уголовном процессе Владислав Григоров пишет, что управление МВД Грозного по результатам проверки решило не возбуждать уголовное дело об избиении сыном главы Чечни заключенного за поджог Корана. Причиной отказа в заведении дела называется «отсутствие события преступления».
С этим решением также согласилась прокуратура, говорится в тексте. Григоров отмечает, что согласно требованиям закона об уполномоченном по правам человека омбудсмен может обжаловать лишь вступившие в силу решения суда. Поэтому в данный момент он не может вмешаться и принять меры.
В декабре прошлого года Рамзан Кадыров заявил, что Адам «счел бы за честь» понести наказание за избиение в СИЗО Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана.
«За что наказывать? За то, что он агента, человека, который Коран сжег, избил? Хорошо, если бы он убил его», — сказал тогда глава Чечни.
В августе 2023 года Адам Кадыров избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, который сжег Коран у соборной мечети в Волгограде. Чеченские чиновники поддержали Кадырова-младшего, а его отец опубликовал видео избиения.
Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Чечни, чтобы он организовал проверку. В МВД республики отказались возбуждать уголовное дело на Кадырова-младшего, сославшись на его недостаточный возраст.
На Адама Кадырова посыпались награды от глав регионов: ему присвоили звание Героя Чечни, вручили татарстанский орден «Дуслык», ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Уммой». В ноябре подростка назначили начальником службы безопасности главы Чечни.