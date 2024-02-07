Аппарат омбудсмена по правам человека не нашел преступления в ролике с избиением Никиты Журавеля

С этим решением также согласилась прокуратура, говорится в тексте. Григоров отмечает, что согласно требованиям закона об уполномоченном по правам человека омбудсмен может обжаловать лишь вступившие в силу решения суда. Поэтому в данный момент он не может вмешаться и принять меры.