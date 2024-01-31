Команда модераторов TikTok в 400 раз больше, чем команда X

В TikTok работают более 40 тыс. модераторов при миллиарде пользователей, выяснилось в преддверии слушаний по делу о сексуальной эксплуатации детей в сенате США. X Илона Маска ежемесячно пользуются примерно 500 млн пользователей, а в команда модераторов — около 100 человек.
Как сообщает Bloomberg, на грядущих слушаниях руководители соцсетей обрисуют планы по защите детей. Глава Meta* Марк Цукерберг собирается опровергнуть обвинения в негативном влиянии соцсетей на психическое здоровье молодых людей.
По данным TikTok, сервисом активно пользуются 170 млн американцев, в прошлом году их было 150 млн. Соцсеть планирует вложить более 2 млрд долларов в безопасность американских пользователей.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.