Команда модераторов TikTok в 400 раз больше, чем команда X

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55
Фото: Aaron Weiss/Unsplash

В TikTok работают более 40 тыс. модераторов при миллиарде пользователей, выяснилось в преддверии слушаний по делу о сексуальной эксплуатации детей в сенате США. X Илона Маска ежемесячно пользуются примерно 500 млн пользователей, а в команда модераторов — около 100 человек.

Как сообщает Bloomberg, на грядущих слушаниях руководители соцсетей обрисуют планы по защите детей. Глава Meta* Марк Цукерберг собирается опровергнуть обвинения в негативном влиянии соцсетей на психическое здоровье молодых людей.

По данным TikTok, сервисом активно пользуются 170 млн американцев, в прошлом году их было 150 млн. Соцсеть планирует вложить более 2 млрд долларов в безопасность американских пользователей.

В июне 2020 года Buzzfeed сообщал, что сотрудники TikTok в Китае имели доступ к конфиденциальной информации американских аккаунтов. Уже в конце года в обе палаты внесли законопроект о запрете TikTok в стране, а действующий тогда президент Дональд Трамп грозил закрытием соцсети.

В мае 2023-го Монтана стала первым штатом, полностью запретившим TikTok на своей территории под предлогом защиты личных данных жителей. В июне школьный округ Мэриленда подал в суд на ByteDance, Meta*, Google и Snap за то, что их продукты привели к «кризису психического здоровья» среди обучающихся.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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