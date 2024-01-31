Команда модераторов TikTok в 400 раз больше, чем команда X

В июне 2020 года Buzzfeed сообщал, что сотрудники TikTok в Китае имели доступ к конфиденциальной информации американских аккаунтов. Уже в конце года в обе палаты внесли законопроект о запрете TikTok в стране, а действующий тогда президент Дональд Трамп грозил закрытием соцсети.