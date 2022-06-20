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СМИ: сотрудники TikTok в Китае имели доступ к конфиденциальным данным пользователей из США

Денис Ламехов
Сегодня в 15:33

Сотрудники социальной сети TikTok в Китае имели доступ к конфиденциальной информации американских пользователей, пишет Buzzfeed со ссылкой на аудиозаписи совещаний сотрудников сервиса и внутренние документы. Их издание не опубликовало.

В материале отмечено, что на возможность доступа указывают заявления девяти сотрудников платформы. Работники могли просматривать информацию юзеров из США как минимум с сентября 2021 года по январь 2022-го, рассказывает Buzzfeed. О каких именно данных идет речь, не уточняется.

Один из сотрудников отдела безопасности, как сообщается, заявил: «В Китае все видят». Другой работник китайского офиса, названный «главным администратором», имел «доступ ко всему».

Ранее в TikTok сообщали, что персональная информация американских пользователей хранится в Соединенных Штатах и дублируется на серверах в Сингапуре. Согласно заявлению издания, это сокращает риски — на такие данные не распространяется действие китайских законов.

При этом опрошенные Buzzfeed эксперты рассказывают, что хранение информации вне китайской юрисдикции не означает, что сотрудники TikTok в КНР не могут получить к ней доступ.

TikTok заключил соглашение с одной из крупнейших американских ИТ-корпораций Oracle, согласно которому конфиденциальные данные пользователей из Соединенных Штатов будут храниться на техасских серверах компании, а доступ к ним получит лишь ряд сотрудников подразделения TikTok в США.

Стороны сейчас устанавливают, какие именно данные попадут под действие соглашения. В качестве примеров издание приводит номера телефонов и даты рождения. Публичная информация, включая посты, в программу не войдет.

О том, что сотрудники китайской ByteDance, материнской компании TikTok, имеют доступ к «любой информации» об американских пользователях, писал CNBC летом 2021 года. Данные об этом предоставил изданию один неназванный сотрудник соцсети, другой источник в компании их подтвердил.

В 2020 году Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента Соединенных Штатов, заявил о намерении заблокировать TikTok на территории страны. Поводом к обсуждению блокировки стало то, что, по информации властей США, TikTok собирает слишком много данных и передает их китайским властям. Соцсеть эти обвинения отрицала.

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В сентябре 2020-го американские власти запретили скачивать TikTok. Затем введение ограничений было отложено. Запрет был отменен Джо Байденом в июне 2021 года.

Microsoft намеревался купить TikTok. Одной из целей покупки американский ИТ-гигант называл стремление «убедиться, что все персональные данные американских пользователей TikTok останутся в стране». Позднее компания отказалась от сделки.

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