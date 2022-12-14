В США хотят запретить TikTok

В обе палаты Конгресса внесли законопроект о запрете использования TikTok в США, а также возможности введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю и другим странам. Об этом сообщает ТАСС.
Инициативу разработали республиканец Марко Рубио и члены Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер (республиканец) и Раджа Кришнамурти (демократ).
По их словам, законопроект должен защитить американцев от угрозы со стороны враждебных государств, связанной с использованием существующих или возможных в будущем компаний в сфере соцсетей».
Сенаторы предполагают, что с помощью соцсетей другие страны могут «контролировать американцев или вести наблюдение за ними, собирать о них важные сведения, осуществлять кампании по оказанию влияния, распространять пропаганду, вводить цензуру».
Законодатели настаивают, что на территории США необходимо запретить TikTok, так как эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая. По мнению Рубио, с помощью TikTok «ежедневно собирают данные о десятках миллионов американцев — детей и взрослых».
14 сентября в Азербайджане на время заблокировали видеосервис TikTok из‑за публикаций, которые «бросают тень на успехи» армии страны. В службе государственной безопасности отметили, что видео в соцсети «содержат военную тайну и направлены на создание в обществе ложного мнения».