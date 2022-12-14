В США хотят запретить TikTok

Законодатели настаивают, что на территории США необходимо запретить TikTok, так как эту соцсеть якобы может использовать в своих интересах Коммунистическая партия Китая. По мнению Рубио, с помощью TikTok «ежедневно собирают данные о десятках миллионов американцев — детей и взрослых».