Штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok

Власти американского штата Монтана полностью запретили соцсеть TikTok на своей территории. Об этом в своем твиттере сообщил губернатор штата Грег Джанфорте, подписавший соответствующий закон.
По его словам, это решение принято, чтобы защитить личные данные жителей Монтанты от Коммунистической партии Китая. Но TikTok такой не один и Джанфорте поручил разобраться с другими потенциально опасными соцсетями.
«TikTok — это всего лишь одно из приложений, связанных с иностранными противниками. Сегодня я поручил главному информационному директору штата запретить все приложения, которые предоставляют личную информацию или данные иностранным противникам», — пишет Джанфорте.
Палата представителей штата Монтана приняла законопроект о запрете TikTok еще в апреле. Однако до подписи губернатором документ не считался вступившим в силу, а Джанфорте не давал четкого ответа, планирует ли это сделать.
Закон запрещает магазинам приложений предлагать пользователям TikTok, но не запрещает использовать его тем, у кого уже есть приложение. За его нарушение будет грозить штраф до 10 тыс. долларов. Монтана — первый штат, который пошел на такие радикальные меры.
Вопрос о судьбе TikTok в США уже давно стоит на повестке — еще в 2020 году Дональд Трамп угрожал запретить приложение. Власти США считают, что китайское правительство может использовать TikTok для сбора данных американских пользователей.
16 марта 2023 года издание The Hill сообщило, что администрация президента США Джо Байдена требует от китайских владельцев TikTok продать свои доли, иначе приложение могут запретить в США. Такое требование выдвинул комитет Минфина по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).