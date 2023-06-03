Школьный округ в США подал в суд на Meta*, Google и TikTok из‑за вреда психическому здоровью

Школьный округ Мэриленда (США) на компании ByteDance, Meta*, Google и Snap за то, что их продукты привели к «кризису психического здоровья» среди обучающихся. В иске утверждается, социальные сети, которыми управляют эти компании, «вызывают привыкание» и являются «опасными», потому что «перепрограммируют» то, как дети «думают, чувствуют и ведут себя».
Авторы документа считают, что каждая их соцсеть подталкивают малолетних пользователей к поощрению «нездоровых, негативных социальных сравнений, которые, в свою очередь, вызывают проблемы с восприятием тела и связанные с ними психические и физические расстройства». Они отметили, что родительский контроль на платформах не работает должным образом, а также упомянули проблемы с безопасностью, которые способствуют сексуальной эксплуатации детей.
«В течение последнего десятилетия ответчики неуклонно следовали стратегии роста любой ценой, опрометчиво игнорируя влияние своей продукции на психическое и физическое здоровье детей», — говорится в иске.
Ранее аналогичные иски к компаниям-владельцам соцсетей подавали школы в штатах Вашингтон, Флорида, Калифорния, Пенсильвания, Нью-Джерси, Алабама, Теннесси и других странах.
Meta*, Google и Snap в ответ заявили, что проверяют информацию и работают над фильтрацией контента. «Мы инвестировали в технологию, которая находит и удаляет контент, связанный с самоубийством, членовредительством или расстройствами пищевого поведения до того, как нам об этом сообщат», — ответила Антигона Дэвис, глава службы безопасности Meta.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.