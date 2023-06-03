Школьный округ в США подал в суд на Meta*, Google и TikTok из‑за вреда психическому здоровью

Авторы документа считают, что каждая их соцсеть подталкивают малолетних пользователей к поощрению «нездоровых, негативных социальных сравнений, которые, в свою очередь, вызывают проблемы с восприятием тела и связанные с ними психические и физические расстройства». Они отметили, что родительский контроль на платформах не работает должным образом, а также упомянули проблемы с безопасностью, которые способствуют сексуальной эксплуатации детей.