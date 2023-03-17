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NYP: руководство TikTok ведет переговоры о продаже соцсети

Виктория Шанина
Сегодня в 09:45

Владельцы TikTok начали вести переговоры с потенциальными покупателями соцсети на фоне заявлений американских властей о запрете приложения в США. Об этом пишет New York Post.

«TikTok обдумывает свои варианты и изучает возможные сделки, которые рассматривались и ранее, когда в 2020 году Дональд Трамп, будучи президентом, угрожал запретить приложение», — заявил изданию источник, близкий к TikTok.

Собеседник NYP не смог сказать, с кем именно ведутся переговоры. В 2020-м в числе потенциальных покупателей были американский производитель ПО Oracle и ретейлер Walmart. В случае заключения тогда сделки одна из этих корпораций могла бы взять под контроль дочернюю компанию TikTok в США, пользовательские данные и модерацию американского контента.

Новое развитие американская история TikTok получит 23 марта, когда гендиректор соцсети Шоу Цзы Чу даст показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле о связях компании с властями Китая.

В февраля Шоу Цзы Чу заявлял, что власти КНР никогда не запрашивали у TikTok личные данные пользователей США. Тогда же он сообщил о намерении убедить представителей Конгресса не запрещать соцсеть в стране.

16 марта издание The Hill сообщило, что администрация президента США Джо Байдена требует от китайских владельцев TikTok продать свои доли, иначе приложение могут запретить в США. Такое требование выдвинул комитет Минфина по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).

Власти США считают, что китайское правительство может использовать TikTok для сбора данных американских пользователей. В Штатах приложением соцсети пользуются более 100 млн человек.

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