NYP: руководство TikTok ведет переговоры о продаже соцсети

Собеседник NYP не смог сказать, с кем именно ведутся переговоры. В 2020-м в числе потенциальных покупателей были американский производитель ПО Oracle и ретейлер Walmart. В случае заключения тогда сделки одна из этих корпораций могла бы взять под контроль дочернюю компанию TikTok в США, пользовательские данные и модерацию американского контента.