Никита Михалков: «Артисты выступают в ЛНР и ДНР, потому что им „поставили условие“. Это вредно»

Никита Михалков дал большое интервью агентству ТАСС. В нем ведущий видеоблога «Бесогон» рассказал о сложившейся практике прощения антивоенной позиции за поездки в госпиталь к раненым солдатам, об отношении к уехавшим и оставшимся артистам и многом другом.
Ютуб должен быть заблокирован
«Мне абсолютно все равно [по поводу блокировки „Бесогона“]. Наши враги не могут по-другому, и для них они правильно сделали, что заблокировали. Я же говорил, что, если враг не сдается, его уничтожают. Только мы должны зеркально к этому относиться и точно так же с ними поступать.
Тоже закрывать их каналы такого рода. А для нашего контента у нас есть свои площадки, отечественные… подконтрольные нам и действующие в соответствии с нашим законодательством и нашими интересами».
Мигрантами руководят извне, приезжие развивают коррупцию
(У вас есть понимание когда закончится спецоперация?) «Думаю, это закончится, когда будет раскрыта и обезврежена пятая колонна в России. Тут дело не в обвинении кого‑то, а в том, что тот саботаж, который существует, и та подрывная работа, которая ведется внутри страны, как, например, [беспорядки в аэропорту] в Дагестане или в Башкирии, где бьют по самым болезненным точкам, где миграцией руководят оттуда…
Даже французский журнал пишет, что агрессивный исламизм в странах, откуда приезжают сюда мигранты, намного слабее, чем тот, который процветает у нас и который ими культивируется здесь. Эта межконфессиональная либерализация, возможность создания организаций, которые живут по своим внутренним законам, строят свою жизнь так, как бы они строили ее там, соблюдают свои законы, которые привезены ими сюда и стали выше законов страны, коррупция, связанная со всеми этими процессами, продажность должностных лиц, незаконная выдача документов за взятки…»
Baby Melo нужно лишить российского паспорта и выслать из страны
«Вот совсем недавно в Петербурге блогеры-сопляки со сцены матом крыли страну и русских людей. Когда их концерт прервали, на другой день мама своего сына Гогу Меладзе спокойно забрала из полиции. Почему? Она объясняла тем, что он несовершеннолетний. Значит, надо лишить их гражданства, отнять паспорта, выслать из страны».
Алла Пугачева никогда не займет того места в культуре, что у нее было до отъезда
«То же место, которое она занимала [до отъезда], она не займет никогда. Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились. Они приезжали на концерты, получали свои бабки, выступали на корпоративах и возвращались в свои поместья, в свои гнезда. Приглашали своих рукопожатных друзей».
Жалко, что уехал Семен Слепаков*
«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Его картина „Домашний арест“ замечательная, это современный Гоголь. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко. Он может себя реализовать там? Нет. Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: „Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ…“ Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет».
Ирина Горбачева не «сбледнула и перепугалась», а изменилась
«Вот есть Ира Горбачева, которая снималась у нас, играла кошку в „Бременских музыкантах“. Она в самом начале выступала против спецоперации. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причем это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю.
Я готов с ней работать, с людьми, которых понимаю и уважаю. И то, что Ира говорила раньше, и то, что она говорит сейчас, — не потому, что она, так сказать, сбледнула и перепугалась. А потому, что она внутренне изменилась. Мой брат тоже во многом изменил точку зрения с той, которая была у него двадцать или тридцать лет назад. Я не могу работать без уважения к человеку».
Артисты выступают в ЛНР и ДНР, потому что им «поставили условие». Это вредно
«В русском характере сострадание и справедливость — это очень важные вещи. С другой стороны, это фарисейство — съездить, выступить в госпитале по чьей-то просьбе. <…> Кто‑то едет туда, потому что ему поставили условие. И тогда такие поездки, я считаю, вредны. Так как это несправедливо по отношению к нашим воинам. Я думаю, что в этом случае абсолютно пагубно начальникам говорить: „Давай ты съезди и тогда будешь выступать на концертах“.
Ведь, заставляя это делать, кого мы обманываем? Тех, к кому они приедут. Мы обманываем тех, к кому они приедут выступить там ради того, чтобы продолжить свою карьеру здесь. Мы же их обманываем!»
Путину не с кем поговорить
«Представляете, как тяжело главе страны, которому абсолютно не с кем и не о чем говорить с другими главами стран, кроме двух-трех человек? Не о чем!»
«Слово пацана» — отличный сериал, это родители говно
«„Слово пацана“ — это очень хорошая картина. И это картина как раз именно для того, чтобы рассказать о времени, к которому не надо приходить. Когда родители жалуются, что дети посмотрели и решили сделать то же самое, это значит, родители — говно. Они неправильно воспитывали своих детей. Дети должны понимать, что это нельзя. И Крыжовников там вставляет титрами судьбы этих ребят. Кто расстрелян, кто погиб, кого посадили. Это должно отрезвлять. Это очень хорошо сделанная картина. И очень полезная».
* Семен Слепаков внесен Минюстом в список иностранных агентов.