Никита Михалков: «Артисты выступают в ЛНР и ДНР, потому что им „поставили условие“. Это вредно»

«Мне, кстати, очень жалко, что уехал Слепаков. Он талантливый человек. Его картина „Домашний арест“ замечательная, это современный Гоголь. Не могу сказать, что я со Слепаковым дружил, но относился с симпатией. Мне жалко. Он может себя реализовать там? Нет. Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: „Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ…“ Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно — нет».