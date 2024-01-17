Экоактивисту Фаилю Алсынову дали 4 годам тюрьмы. Полиция разгоняет стихийный митинг у суда

В Башкортостане защитника шихана Фаиля Алсынова приговорили к 4 годам лишения свободы. Около здания суда собрались тысячи горожан в поддержку осужденного, полиция разгоняет их слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами.
Алсынов известен как активист, выступивший против разработки месторождения известняка на шихане Куштау, который считается символом культурного наследия у башкир. Кроме этого, он был сопредседателем организации «Башкорт», которую в 2020 году Верховный суд Башкортостана признал экстремистской и запретил на территории России. Сам активист говорил, что его группа защищает «интересы башкирского народа, право на культуру, язык», а также поднимает «экологические вопросы, которые напрямую влияют на качество жизни башкир».
В 2023 году ему было предъявлено обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), пишет Ufa1.ru. 66.ru отмечает, что жалобу на него написал лично глава Башкортостана Радий Хабиров, который посчитал выступление частью кампании против органов власти, разжиганием межнациональной розни, призывом к экстремистской деятельности.
Прокуратура усмотрела признаки преступления в радикальных постах в соцсетях активиста, а также речи на сельском сходе против незаконной золотодобычи в Зауралье. В ней Алсынов говорил, что «армяне уедут на свою родину, „кара халык“ — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан». «Мы не сможем переселиться, у нас нет другого дома, наш дом тут!» — приводит цитату RTVI.
Обвинение уверено, что словами «кара халык» («черный люд» с башкирского) активист назвал жителей Кавказа и Средней Азии и тем самым унизил их честь и достоинство. Сам общественник это отрицает и говорит, что имел в виду «простой народ». На кафедре башкирского языка Уфимского университета науки и технологий Ufa1 пояснили, что словосочетание действительно означает «коренной народ».
Дело Алсынова слушали в закрытом режиме и должны были вынести приговор 15 января в Баймаке. Однако вынесение вердикта перенесли на два дня, а за окнами суда собрались около 5000 местных жителей (в городе всего проживает 17 тыс. человек). Собравшиеся кричали: «Без кара халык (Мы черный люд)», — отмечает «Однажды в Башкирии». Пришедшие на митинг также обратились к Владимиру Путину и главе СК Бастрыкину с требованием отправить Хабирова в отставку.
17 декабря суд назначил Алсынову наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Прокуратура требовала более мягкого заключения в колонии-поселении. На последнее заседание вновь пришли тысячи местных жителей. По оценке «Говорит НеМосква», около здания находились 10 тыс. человек.
После оглашения вердикта они принялись скандировать «Позор!» и «Свободу!». Как пишет «НеМосква», митингующие начали теснить полицейских со щитами, которые не давали людям подойти к воротам. Возникла потасовка, ОМОН стал бить людей дубинками и кидать дымовые шашки. В ответ в него полетели куски снега и шапки.
Sota со ссылкой на очевидца пишет, что в толпу прилетела свето-шумовая граната и взорвалась под ногами, пострадавшего забрала скорая. Кроме этого, сообщается о применении слезоточивого газа.
Спустя несколько часов силовики начали переговоры с митингующими. Полицейские предложили им отойти от здания в обмен на освобождение задержанных. Протестующие же потребовали от ОМОНа покинуть место сбора.
По оценкам протестующих, сотрудники МВД и Росгвардии забрали от 4 до 15 человек. Алcынов по-прежнему находится в суде. Митингующие понемногу начинают расходиться.
Накануне вынесения приговора местные жители обратили внимание на сбои в работе WhatsApp. Сильнее всего перебои чувствовали именно в Башкирии. К тому же во время вынесения приговора из поиска в телеграме пропали каналы «Куштау Байрам», RusNews и многие другие, освещающие митинг, пишет Sota со ссылкой на местных активистов.
Ufa1 пишет, что ни до приемной главы администрации Баймакского района, ни до главы города дозвониться не удается. Первый не отвечает на звонки на рабочем месте и отключил личный телефон, а глава города сослался на совещание.
Полиция Башкортостана заявила о возбуждении уголовных дел о массовых беспорядках в отношении участников протестов в Баймаке.