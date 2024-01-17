Экоактивисту Фаилю Алсынову дали 4 годам тюрьмы. Полиция разгоняет стихийный митинг у суда

Прокуратура усмотрела признаки преступления в радикальных постах в соцсетях активиста, а также речи на сельском сходе против незаконной золотодобычи в Зауралье. В ней Алсынов говорил, что «армяне уедут на свою родину, „кара халык“ — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан». «Мы не сможем переселиться, у нас нет другого дома, наш дом тут!» — приводит цитату RTVI.