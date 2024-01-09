Топ-менеджер VK съездил на Донбасс после участия в вечеринке Ивлеевой. Но афишировать это не стал

Директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков съездил в Луганск через несколько дней после участия в «почти голой» вечеринке. Пост с фотографией топ-менеджера VK у стелы на въезде в Луганск 30 декабря появился в сообществе «ВКонтакте» музыкальной Z-группы «Катюша».
Сейчас этот пост изменен, из него удалены все упоминания Сидоркова, включая снимок его встречи с военными. Оригинальная версия публикации пока сохранилась в репосте участницы «Катюши» Элины Бурангуловой. Скрины с первоначальным постом также выложили телеграм-каналы Sota и «ВЧК-ОГПУ».
«Узнав, что мы едем, наш друг Константин Сидорков загрузил нашу машину под завязку гуманитаркой для бойцов, но, увидев свободное в салоне место, не раздумывая принял решение передать сам», — говорилось в оригинальном посте.
Sota пишет, что запись отредактировали после того, как «на факт участия в поездке Сидоркова обратили внимание». По утверждениям «ВЧК-ОГПУ», поездка топ-менеджера предназначалась только для руководства компании и администрации президента и имела целью сохранение карьеры, афишировать ее он не хотел.
Официальных подтверждений тому, что поездка связана с участием Сидоркова в «почти голой» вечеринке, нет. В личных соцсетях топ-менеджер VK о ней не упоминал. В компании ситуацию тоже не комментировали.
Константин Сидорков стал директором по развитию музыкальных проектов VK в 2021 году, когда ему было 26 лет. Тогда же Сидорков победил в рейтинге Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Управление».
Ранее Михаил Данилов, учредитель клуба «Мутабор», где прошла вечеринка Ивлеевой, передал православному храму мощи святого Николая Чудотворца. «Мы против мракобесия, дьявольщины. Мы поддерживаем церковь всячески», — заявил он.
Вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка») прошла с 20 на 21 декабря в клубе «Мутабор». В ивенте участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкозa и другие.
После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлеева и другие участники события подверглись критике со стороны православных активистов, некоторых депутатов и подписчиков Z-пабликов. Видеоблогерка записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.
Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Затем ему дали еще 10 суток за мелкое хулиганство и вручили повестку в военкомат. Ивлееву за организацию вечеринки оштрафовали на 100 тыс. рублей. Клубу «Мутабор» грозит приостановка деятельности на 90 суток.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.