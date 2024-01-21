В Петербурге во время концерта задержали 15-летнего рэпера Baby Melo

В Петербурге полиция задержала 15-летнего рэпера Baby Melo (Гога Меладзе). Это произошло вечером 20 января во время его концерта в клубе «Гигант Холл». Всего были задержаны 23 человека в возрасте от 15 до 18 лет, сообщает пресс-служба полиции города.
Baby Melo выступал в «Гигант Холле» вместе с рэпером Badri (Орханом Ахмедовым). Последнего полицейские задержали на сцене, но неясно, увезли ли в отдел.
В полиции сказали, что приехали на концерт, поскольку местные жители пожаловались на молодых людей у концертного зала, которые громко матерятся и, судя по внешнему виду, пьяны. При этом «Фонтанка» со ссылкой на источники в силовых структурах писала, что «команду прервать концерт дали, когда со сцены услышали мат и нечто нелицеприятное о спецоперации».
На задержанных подростков составили административные протоколы за распитие алкоголя и нахождение в состоянии опьянения в общественных местах, а также за мелкое хулиганство. Всех подростков, за которыми приехали родители, отпустили. За одним несовершеннолетним никто не приехал, его доставили в Центр временного содержания.
Baby Melo неоднократно критиковала Екатерина Мизулина. В августе 2023 года она заявила, что готовит жалобу с требованием проверить его песни на пропаганду наркотиков. В сентябре того же года глава Лиги безопасного интернета обратилась в полицию из‑за видео, в котором Baby Melo едет за рулем машины по трассе М-11 в Москве. В итоге на мать рэпера составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.