В Петербурге во время концерта задержали 15-летнего рэпера Baby Melo

Baby Melo неоднократно критиковала Екатерина Мизулина. В августе 2023 года она заявила, что готовит жалобу с требованием проверить его песни на пропаганду наркотиков. В сентябре того же года глава Лиги безопасного интернета обратилась в полицию из‑за видео, в котором Baby Melo едет за рулем машины по трассе М-11 в Москве. В итоге на мать рэпера составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.