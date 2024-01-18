YouTube заблокировал канал «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова

YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», обратили внимание в соцсетях. Режиссер пока не комментировал блокировку.
При попытке открытия канала появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний». Какие именно высказывания имеются в виду, не уточняется.
«Бесогон ТВ» — это авторская передача постановщика Никиты Михалкова, которая выходит на российском телевидении. В 2020 году вещание передачи приостанавливали из‑за высказываний о том, что Билл Гейтс, прикрываясь прививками, хочет чипировать население и сократить его численность, а также из‑за заявлений о «рукотворном» происхождении коронавируса и номера патента Microsoft — 060606.
В апреле 2022-го ученикам начальной школы в Петербурге показали эпизод «Бесогон ТВ», который выходит с маркировкой 18+, что привлекло внимание прокуратуры. А в Ульяновске учительница рекомендовала школьникам «не забывать смотреть программу „Бесогон“ Никиты Михалкова, чтобы ориентироваться в политической обстановке в стране и понимать правду».