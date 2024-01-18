YouTube заблокировал канал «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:22
Фото: кадр с канала «Бесогон TВ»/YouTube

YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», обратили внимание в соцсетях. Режиссер пока не комментировал блокировку.

При попытке открытия канала появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний». Какие именно высказывания имеются в виду, не уточняется.

«Бесогон ТВ» — это авторская передача постановщика Никиты Михалкова, которая выходит на российском телевидении. В 2020 году вещание передачи приостанавливали из‑за высказываний о том, что Билл Гейтс, прикрываясь прививками, хочет чипировать население и сократить его численность, а также из‑за заявлений о «рукотворном» происхождении коронавируса и номера патента Microsoft — 060606.

В апреле 2022-го ученикам начальной школы в Петербурге показали эпизод «Бесогон ТВ», который выходит с маркировкой 18+, что привлекло внимание прокуратуры. А в Ульяновске учительница рекомендовала школьникам «не забывать смотреть программу „Бесогон“ Никиты Михалкова, чтобы ориентироваться в политической обстановке в стране и понимать правду».

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+