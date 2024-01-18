YouTube заблокировал канал «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова

«Бесогон ТВ» — это авторская передача постановщика Никиты Михалкова, которая выходит на российском телевидении. В 2020 году вещание передачи приостанавливали из‑за высказываний о том, что Билл Гейтс, прикрываясь прививками, хочет чипировать население и сократить его численность, а также из‑за заявлений о «рукотворном» происхождении коронавируса и номера патента Microsoft — 060606.