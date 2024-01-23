Кондуктора из Самары затравили в сети из‑за смерти кота Твикса, перепутав ее с виновницей трагедии

Жительницу Самары Татьяну Трифонову затравили в сети из‑за смерти кота Твикса, в гибели которого виновна другая женщина. Об этом написало издание 63.ru со ссылкой на дочь Татьяны Елена.
Она рассказала, что в телеграм-каналах опубликовали личные данные ее мамы. После этого женщине начали звонить и писать в соцсетях. Татьяне прислали сотни сообщений с «угрозами и проклятиями».
По словам Елены, Татьяне от этого «стало плохо», у нее поднялось давление. Женщине пришлось взять больничный и на время переехать, а также обратиться в полицию и пожаловаться на блогеров, распространивших информацию о ней.
«Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда. И на маму накинулись зоозащитники, ну или люди, себя к таковым причисляющие. Мы, конечно, были в шоке», — сказала Елена.
Она отметила, что ее мать «ни дня не работала в РЖД вообще, она вот уже пятнадцать лет трудится кондуктором в Самаре, а до этого жила в деревне». Из‑за травли Татьяне приходится временно не появляться дома.
Семья надеется, что правоохранители помогут им справиться с ситуацией. Самостоятельно Елене и Татьяне это пока не удалось. Женщины «писали администраторам всех групп в соцсетях, где публиковали про маму, просили дать опровержение», но откликнулись на их сообщения «лишь пара групп».
«Также мы обращались и к блогерам, которые опубликовали личные данные мамы. От одного ответа мы так и не получили, а второй отказался убирать свой пост», — поделилась Елена.
Утром 11 января проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, высадила кота Твикса на стоянке в Кирове. Она по ошибке приняла его за бродячее животное, когда Твикс выбрался из перевозки и начал гулять по вагону.
Сопровождавший кота отчим хозяина заметил пропажу Твикса лишь спустя четыре часа. Поисками питомца занимались около 5000 волонтеров, но спасти его не удалось. 20 января кота нашли мертвым в Кирове.
Выкинувшую из поезда проводницу тем временем отстранили от работы. Петицию за ее увольнение подписали более 370 тыс. человек.