Брэдли Купер признался, что запретил размещать стулья на съемочной площадке «Маэстро»

«Это было смешно, потому что в те дни, когда я был молодым Ленни, энергия на площадке была более динамичной, и мы успевали сделать больше. А когда я был старым Ленни, все происходило медленнее. Если вы спросите команду, в ней скажут, что это Ленни режиссировал фильм», — поделился Купер.