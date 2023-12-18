Брэдли Купер признался, что запретил размещать стулья на съемочной площадке «Маэстро»

Американский актер Брэдли Купер рассказал в разговоре со Спайком Ли для издания Variety о работе над фильмом «Маэстро», в котором он выступил режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли.
Купер признался, что ввел запрет на стулья на съемочной площадке ленты, а также отказался от использования плейбэка. «Я всегда ненавидел стулья на площадке: твоя энергия падает в ту минуту, когда ты садишься на стул», — пояснил артист.
Он отметил, что не наблюдает за получившимся результатом во время съемки. Куперу привычнее следить за актерами. По его мнению, так происходит из‑за его актерского опыта.
«Я был кинематографистом, но я был и в позиции актера. И я научился помогать режиссеру прямо в поле. Когда я нашел в себе смелость написать и срежиссировать фильм, это стало для меня такой естественной переменой», — объяснил он.
Купер выразил уверенность, что зрителям может не понравиться «Маэстро», но актер уверен, что ему удалось отразить собственное видение. Над фильмом о Леонарде Бернстайне он работал в течение шести лет.
На съемочной площадке Купер разговаривал только голосом Бернстайна, который он тренировал вместе с коучем по диалектам Тимом Моничом — его Куперу посоветовал Леонардо Ди Каприо.
«Это было смешно, потому что в те дни, когда я был молодым Ленни, энергия на площадке была более динамичной, и мы успевали сделать больше. А когда я был старым Ленни, все происходило медленнее. Если вы спросите команду, в ней скажут, что это Ленни режиссировал фильм», — поделился Купер.
Он отметил, что ему повезло работать с Кэри Маллиган. «Поскольку у нее такой набор актерских навыков и она понимает ритм, мы могли создавать музыку вместе как Ленни и Фелиция», — подчеркнул актер.
Также Купер рассказал, как сотрудничал с семьей Бернстайна. Они оказались «родственными душами» для него и комментировали несколько вариантов сценариев, которые актер представлял им на протяжении трех или четырех лет.
«Когда мы снимали фильм, никто не был допущен на съемочную площадку. Стивен Спилберг приезжал трижды, но помимо него никого не было. Площадка должна быть святилищем», — заявил Купер.
Он признался, что изначально над фильмом о Бернстайне работал Спилберг. Но затем кинематографист отказался от проекта. Тогда им занялся Купер. Актер пригласил в проект сценариста Джоша Сингера, которого изначально привлек к байопику Спилберг.