«Бургер Кинг» убрал из меню мороженое Twix в память о погибшем коте

Питомец смог самостоятельно выбраться из перевозки и начал разгуливать по салону. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Кота сопровождал в поезде отчим хозяина. Он заметил пропажу четвероногого лишь спустя четыре часа.