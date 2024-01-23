«Бургер Кинг» убрал из меню мороженое Twix в память о погибшем коте

«История кота Твикса шокировала огромное число россиян. Мы считаем, было бы неэтично и негуманно продавать мороженое Twix в такой ситуации», — сказал коммерческий директор «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.
Он также добавил, что таким образом компания планирует привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.
Утром 11 января проводница высадила кота Твикса с поезда на стоянке в Кирове. Животное возвращалось в Петербург из Екатеринбурга, где ему сделали операцию.
Питомец смог самостоятельно выбраться из перевозки и начал разгуливать по салону. Сотрудница РЖД ошибочно приняла его за уличное животное и выкинула из вагона. Кота сопровождал в поезде отчим хозяина. Он заметил пропажу четвероногого лишь спустя четыре часа.
Поисками Твикса занимались около 5000 волонтеров, однако спасти его не удалось. Утром 20 января кот был обнаружен мертвым в Кирове.
В РЖД принесли извинения хозяевам Твикса и пообещали поменять правила перевозки домашних животных — в частности, запретить проводникам высаживать их из поезда.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству провести проверку из‑за смерти кота. Петицию за увольнение проводницы, выкинувшей Твикса из поезда, подписали более 370 тыс. человек. В итоге РЖД временно отстранили ее от работы.